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محافظات

فى أول أيام تشغيلها..محافظ القليوبية يتابع استقبال مستشفى كفر شكر لمصابي كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 10:35 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية تفقد خلالها عددا من المشروعات بمدينة كفر شكر إستهلها بتفقد مستشفى كفر شكر المركزى لمتابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي للمستشفى بعد جهود كبيرة بذلت لإتمام فرش المستشفى بالأجهزة الطبية اللازمة وإنهاء كافة المشكلات التي كانت تعوق التشغيل، ومن أهمها معالجة تسريب المياه والسقف وغرف الكهرباء وأخيرا توفير حصة أكسجين دائمة للمستشفى. 


وأكد محافظ القليوبية على بداية التشغيل التجريبي اليوم الخميس لاستقبال مرضى ومصابي كورونا وتخصيص غرف عزل لهم مشيرا الى أن المستشفى ستكون مركزا كبيرا لتلقى لقاح كورونا لخدمة مرضى المحافظة والمحافظات المجاورة. 

ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

يذكر أن المستشفى مقام على مساحة كلية تصل إلى 24 الف م2، وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية وتضم 68 أسرة، بالإضافة إلى 14 سرير رعاية و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و42 سرير كلى مجهزا بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين لخدمة لأكثر من 200 ألف نسمة من اهالى قرى ومدينة كفر شكر.

كما تضم تخصصات الباطنة والأطفال، والجراحة (عامة- عظام – عيون - مسالك – أسنان – أوعية دموية – مخ وأعصاب) كما يضم تخصصات النساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي ، إلى جانب ذلك فيضم المستشفى العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي.

من جانبه أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان ان مستشفى كفر شكر المركزى تعد أحد أهم المشروعات الصحية التى يجري تنفيذها على أرض محافظة القليوبية ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفي على مستوى الجمهورية.
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