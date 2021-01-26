قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة وبهتيم .. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة بأكملها وبهتيم لمدة 10 ساعات، حيث سيبدأ من الساعة العاشرة مساءًا، يوم الجمعة الموافق 29 يناير الجارى حتي الساعة الثامنة صباحًا لليوم التالي السبت.





وقالت الشركة أنه نظرًا لتوسعات بشركة مياه الشرب بمحطة شبرا الخيمة سيتم قطع المياه، وأهابت بأصحاب المخابز والمستشفيات إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ولحين عودة المياه مرة اخرى.





من ناحية اخرى تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اعمال التشغيل للمركز التكنولوجى بمدينة كفر شكر حيث يعمل المركز التكنولوجى على تحويل جميع الخدمات مميكنة بديوان المجلس وفصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد طبقا لتوجيهات القيادة السياسية





واكد الهجان أنه تم ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تقليل الوقت والجهد اللازم للحصول عليها لراحة وخدمة أهالينا المواطنين ، كما أنه أيضا يرتبط المركز الأمامي للشباك بالإدارات الخلفية بالكامل وبالتطبيق الموجود على الموبايل وذلك تسهيلا على المواطنين فى قضاء مصالحهم





ومن الجدير بالذكر بانه يوجد مراكز تكنولوجية تم انشاءها بالفعل وتحديثها وهى مراكز بنها وطوخ واحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقها وكفر شكر وبالاضافة الى انه قد قارب على الانتهاء والافتتاح مراكز قليوب والقناطر الخيرية والخانكة والخصوص كما انه جاري الانتهاء من اجراءات انشاء مركز تكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر





وكان محافظ القليوبية قد تفقد اليوم مستشفي كفر شكر المركزى موجهًا ببدء التشغيل التجريبي للمستشفى واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من يوم الخميس المقبل بعد ضخ الاوكسجين وملئ تنك المستشفى بسعة 10000 لتر.





واكد الهجان ان مستشفى كفر شكر المركزى تعد أحد أهم المشروعات الصحية التى يجري تنفيذها على أرض محافظة القليوبية ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفي على مستوى الجمهورية حيث يوجد بمحافظة القليوبية 5 مستشفيات يتم العمل على إنشائها و إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة بتكلفة تتعدى الـ مليار جنيه والتي تشمل مستشفيات كفر شكر المركزى وقها المركزى والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزى و طوخ المركزى.





واشار المحافظ الى انه تم الانتهاء من جميع اعمال تطوير المستشفى بنسبة 100% بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه وتم فرش المستشفي وتجهيزها بالمعدات وتوصيل الاوكسجين وأجهزة تحاليل ومزودة بكافة الإمكانيات الصحية والطبية المتطورة لتقدم خدمة طبية متقدمة نحو 200 ألف نسمة تخدم مدينة كفر شكر والمدن المجاورة.