محافظ جنوب سيناء يشهد محاضرة نائب وزير الاتصالات عن التطوير المؤسسى ومصر الرقمية

شهد اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، محاضرة المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن التطوير المؤسسي في إطار إستراتيجية مصر الرقمية وتأثيراته فى الارتقاء بمنظومة العمل داخل المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة لمحافظة جنوب سيناء، بما يساهم فى تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، والتى ألقتها بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور العديد من القيادات التنفيذية من رؤساء المدن والوحدات المحلية والمديريات التابعة.











ورحب محافظ جنوب سيناء بنائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي شاكرًا لها تلبية الدعوة، مؤكدا أهمية التطوير المؤسسى والتحول الرقمى فى الارتقاء بمنظومات العمل فى جميع مؤسسات المحافظة، بما يساهم فى رفع مستوى الأداء، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة جميعها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل فى تناغم وتنسيق من أجل تقديم الأفضل للمواطن.









وأعربت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى عن تقديرها لتلك الدعوة الكريمة، مؤكدة أن مصر تسير بخطى ثابتة فى كل الملفات لتحسين حياة المواطنين، مشيرةً إلى بناء مصر الرقمية يستهدف الوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى، مشددةً على أن التحول الرقمى هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الجديدة، وهو ليس نوعا من الترف أو الموضة وإنما أصبح أسلوب حياة، لا سيما بعد أزمة وباء كُورونا، والتحول الرقمى ليس هدفًا فى ذاته بل هو وسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى في وقت أقل.











وأوضحت نائب وزير الاتصالات أن التحول الرقمي عملية مستمرة داخل المؤسسات تمر بثلاث مراحل بدءًا من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمي، مرورًا بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، وصولًا إلى متابعة استدامة أعمال التحول الرقمي وضمان عدم توقفها، مستعرضة أبرز المفاهيم والمؤشرات حول مصر الرقمية، وجهود الدولة المصرية في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، فضلًا مبادرات ومشروعات التطوير المؤسسي التحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للإنسان المصري.











وأكدت نائب وزير الاتصالات أن مصر الرقمية هى رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا للتنمية 2063، فضلًا عن تعزيز الحقوق الرقمية للمواطن والتى أكدت عليها المواثيق الوطنية والدولية.











وكشفت عن ركائز ومستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، موضحة أن التحول الرقمى وبناء الإنسان المصرى رقميًا هما الركيزتين الأساسيتين للاستراتيجية، راصدة مجموعة من المستهدفات لمصر الرقمية ومنها تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وخلق جيل جديد من العاملين والقيادة الحكومية قادر على مواكبة التطورات الإدارية والتكنولوجية، وضمان التميز التشغيلي، ومكافحة الفساد، وتعزيز أمن المعلومات، وتوفير بيئة عمل محفزة على الابتكار والإبداع، وتحقيق الشمول الرقمى والمالى للمواطنين.









وقالت إن الدولة تسعى للوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال يحسن استخدام الموارد ويتفاعل مع المواطن ويستجيب لمطالبه، ويعلى من رضاه من خلال ما يقدمه له من خدمات متميزة، وأشارت إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة رقمية مجهزة داعمة للتنمية المستدامة، من خلال بناء القدرات والمهارات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى مع توافر المناخ المناسب للتحول الرقمى من آليات وإجراءات عمل، ليصبح التحول الرقمي أسلوب حياة ومنهج للتعامل، ويساهم فى تعزيز قيم الكفاءة والفعالية والشفافية والجودة والتميز والاستدامة، لافتة إلى أن الدولة أنشأت العديد من المؤسسات للعمل والمساهمة فى تحويل المجتمع رقميًا كالمجلس القومي للمدفوعات، والمجلس الأعلي للمجتمع الرقمي، فضلًا عن وحدات التحول الرقمي بجميع مؤسسات الدولة.









واستشهدت نائب وزير الاتصالات بالعديد من مشروعات التطوير المؤسسى والتحول الرقمى، كمحافظة بورسعيد كأول محافظة رقمية، ومشروع التأمين الصحى الشامل، والتى تأتى محافظة جنوب سيناء فى محافظات المرحلة الأولى لتطبيقه، والعاصمة الإدارية الجديدة وما تمثله من نقلة حضارى وبيئة رقمية متطورة، ومنصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات، والمردود الإيجابي لكل ذلك في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كاشفة أنه جارِ دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة لإحداث التطوير المؤسسى والتحول الرقمى المنشود.









جدير بالذكر أن الورشة تأتى في إطار تهيئة محافظة جنوب سيناء لأعمال التحول الرقمي من خلال تعزيز الثقافة الرقمية للقيادات والعاملين.











وقد شهدت الورشة تفاعلًا من الحضور، وشارك في اللقاء المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعدد كبير من القيادات التنفيذية من رؤساء المدن والوحدات المحلية والمديريات، وبعض القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.









وفي ختام المحاضرة، تم تسليم شهادات تقديرية للمشاركين المتميزين بالمحافظة.









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