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رياضة

الفيفا يمدد عمل اتحاد الكرة حتى يوليو المقبل

الخميس 28/يناير/2021 - 11:12 ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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يسري غازي
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، حتى 31 يوليو 2021.


في سياق آخر، أكد أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وقوف الاتحاد المصري مع الجهات المعنية كافة خلف المهندس هاني أبو ريدة، المرشح المصري، للحفاظ على مقعده في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، وفق تنسيق عالي المستوى.


وقال إن الاتحاد المصري لن يدخر أي جهد أو إمكانات للوقوف من أجل الفوز بهذه المعركة الشرسة التي يخوضها مرشح مصري بحجم ومكانة هاني أبو ريدة، داعيا الجميع لاتخاذ الموقف نفسه باعتبار مردودها سيعود على الكرة المصرية بشكل عام.


وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA أجاز ترشح 17 مرشحا في الانتخابات الأفريقية المقبلة المزمع إقامتها في شهر مارس المقبل بالمغرب.
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