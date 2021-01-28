الفيفا يمدد عمل اتحاد الكرة حتى يوليو المقبل

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، حتى 31 يوليو 2021.

في سياق آخر، أكد أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وقوف الاتحاد المصري مع الجهات المعنية كافة خلف المهندس هاني أبو ريدة، المرشح المصري، للحفاظ على مقعده في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، وفق تنسيق عالي المستوى.









وقال إن الاتحاد المصري لن يدخر أي جهد أو إمكانات للوقوف من أجل الفوز بهذه المعركة الشرسة التي يخوضها مرشح مصري بحجم ومكانة هاني أبو ريدة، داعيا الجميع لاتخاذ الموقف نفسه باعتبار مردودها سيعود على الكرة المصرية بشكل عام.







