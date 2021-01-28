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رياضة

اتحاد الكرة يعقد ندوة تحليل أداء الحكام لتصحيح الأخطاء بالدورى.. الإثنين

الخميس 28/يناير/2021 - 11:57 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
تعقد الاثنين المقبل لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد ندوة تحليل أداء للحكام بمقر الجبلاية فى الجزيرة.

يأتي ذلك من أجل مناقشة أخطاء قضاة الملاعب فى الجولة الأخيرة من عمر الدورى الممتاز.

ومن المقرر قيام اللجنة الرئيسية للحكام بتوضيح كل الأخطاء الصادرة من الحكام خلال مباريات الجولة الأخيرة فى المسابقة المحلية عبر الفيديو.

وتسعى لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إلى تصحيح الأخطاء خلال ندوة تحليل أداء الحكام وتفادى الوقوع فيها خلال المباريات المقبلة.

كانت العديد من الأندية أصدرت بيانا تطالب خلاله بالعدالة التحكيمية فيما تقدمت البعض منها بشكاوى ضد اطقم تحكيمية أدارت مباريات كانت فرقها طرفا فى اللقاء وعانت من ضياع النقاط.

يذكر أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت تجديد الثقة فى خدمات لجنة الحكام الرئيسية للحكام برئاسة وجيه أحمد حتى نهاية الموسم الحالي.
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