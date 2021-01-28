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محافظات

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر في الفيوم

الخميس 28/يناير/2021 - 01:06 م
ضبط لحوم مذبوحة خارج
ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر في الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

شنت مديرية تموين الفيوم، حملة مكبرة، بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية.


جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم بالاشتراك مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية والمهندس مصطفى جلال مدير ادارة مركز الفيوم ثان.


وحرصا على الصحة العامة وصحة المواطنين والتأكد من سلامة اللحوم المذبوحة ومتابعة التزام الجزارين بالذبح في المجازر الحكومية وخضوع الحيوانات المذبوحة للكشف الطبي من قبل الطبيب البيطري للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، تمكنت الحملة من ضبط "40" كيلو لحوم بلدية ذبحت خارج المجازر الحكومية، وتحرير 10 محاضر ضد الجزارين المخالفين، وتم التحفظ على الكميات المذبوحة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق. 


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من جانب آخر: تمكنت حملة من إدارة تموين مركز الفيوم، من ضبط كميات كبيره من البيكنج بودر وعدد من عبوات الفانيليا وشيبسى وزجاجات مشروبات غازية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط علب سجائر مجهولة المصدر بناحية قرية زواية الكرادسة وقرية المندرة بمركز ثان الفيوم، وتحرر محاضر ضد المخالفين واخطرت النيابه العامة التى تولت التحقيق.

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وشنت إدارة تموين مركز ابشواى حملة على الأسواق والمخابز بدائرة الإدارة، وتمكنت الحملة من ضبط عدد 21 كيلو لحوم بلدى مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرر محضر ضد الجزارين المخالفين وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر في الفيوم
ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر في الفيوم
ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر في الفيوم
ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر في الفيوم
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