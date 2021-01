صناعة القرار في الأزمنة الحرجة.. الالتزام المسبق

الالتزام المسبق هو استراتيجية تتخذ فيها عن قصد إجراءات تحد من خياراتك المستقبلية من أجل فرض التزامك بمسار عمل معين وجعل تهديداتك تبدو أكثر مصداقية للآخرين. يحتاج البشر إلى صورة ذاتية مستمرة ومتسقة في محاولة لمواءمة السلوك المستقبلي ، فإن أفضل طريقة لتحقيق الاتساق هي الالتزام . وبالتالي ، فإن الالتزام المسبق بالهدف هو أحد أكثر الأجهزة السلوكية التي يتم تطبيقها بشكل متكرر لتحقيق التغيير الإيجابي.









الالتزام محدد مستقبل العمل (مثل البقاء بصحة جيدة من خلال الذهاب الى صالة الالعاب الرياضية) في معين الوقت (على سبيل المثال في 07:00 أيام الاثنين والأربعاء والجمعة) يميل إلى العمل بشكل أفضل تحفيز حين خفض أيضا التسويف. فصميم برنامج "ادخر المزيد في الغد" ، الذي يهدف إلى مساعدة الموظفين على توفير المزيد من المال ، يوضح الالتزام المسبق جنبًا إلى جنب مع الأفكار الأخرى من الاقتصاد السلوكي. يمنح البرنامج الموظفين خيار الالتزام المسبق بزيادة تدريجية في معدل مدخراتهم في المستقبل ، في كل مرة يحصلون فيها على زيادة. كما يتجنب البرنامج الإحساس بالخسارة التي يمكن الشعور بها مع انخفاض الدخل المتاح ، لأن المستهلكين يلتزمون بتوفير الزيادات المستقبلية في الدخل.









يلعب مفهوم الالتزام المسبق دورًا ليس فقط هاما في نظرية المبادرة السلوكيه ولكن أيضًا في السياق النفسي، حيث يشير إلى قرار الأشخاص بالالتزام المسبق بمسار عمل مستقبلي كطريقة للتغلب على اندفاعهم وتشجيعهم على متابعة حياتهم. أهداف بعيدة المدى. يرتبط مفهوم الالتزام المسبق بمفهوم حافة الهاوية ، وهي استراتيجية لدفع المشاركات المتقلبة إلى حافة الصراع النشط ، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية لنفسك. على وجه التحديد ، يرتبط الالتزام المسبق للناس غالبًا إلى الانخراط في سياسة حافة الهاوية ، عندما يلتزمون مسبقًا باستراتيجية تزيد بشكل كبير من خطر التصعيد.









يتضح هذا ، على سبيل المثال ، في استراتيجية الردع المستخدمة خلال الحرب الباردة ، حيث التزمت الدول مسبقًا بالرد على هجوم نووي ضدها بهجوم نووي خاص بها . يُشار أحيانًا إلى هذا الشكل المتطرف من الالتزام المسبق ، والذي يحدث عندما يلتزم شخص ما مسبقًا بمسار عمل محدود للغاية عن طريق قطع جميع خياراته الأخرى المتاحة ، على أنه استراتيجية أرض يائسة أو استراتيجية أرض الموت . يشير الالتزام المسبق إلى استراتيجية أو طريقة لضبط النفس قد يستخدمها الوكيل لتقييد عدد الخيارات المتاحة له أو لها في وقت لاحق. قد تتضمن الإستراتيجية أيضًا فرض عقبات أو تكاليف إضافية على مسارات عمل معينة مسبقًا. وفقًا لنظرية عالم الاجتماع جون إلستر ، قد تلزم الوكيل نفسه مسبقًا عندما تتوقع أن تتغير تفضيلاته ولكنه ترغب في ضمان توافق أفعاله المستقبلية مع تفضيلاته الحالية.









تمت دراسة الالتزام المسبق أيضًا باعتباره استراتيجية مساومة حيث يلتزم الوكلاء بمسار عمل واحد من أجل تعزيز مصداقية التهديدات الحالية. اقترح بعض العلماء أن وكلاء السياسة الجماعية قد ينخرطون أيضًا في الالتزام المسبق من خلال تبني دساتير تحد من نطاق التشريعات المستقبلية. في مقالتين غير مرتبطتين ، تم نشرهما في عام 1956 ، قدم كل من Thomas Schelling و RH Strotz مفهوم الالتزام المسبق بدراسة المساومة الاستراتيجية وسلوك المستهلك ، على التوالي. قام شيلينج لاحقًا بتضمين نسخة موسعة من هذا المقال في عمله عام 1960 "إستراتيجية الصراع". شرح الخبير الاقتصادي الالتزام المسبق كجزء من نظرية الردع الخاصة به، حيث يقال إن المفهوم يؤثر على الأطراف الأخرى في حالة المساومة. وأوضح أن حزبًا يمكنه ممارسة السلطة على آخر أو تحقيق المزيد من أهدافه من خلال تبني القواعد التي تقيد الخيارات المتاحة.









جادل شيلينغ بأن المفاوض قد يحد طواعية من الخيارات المتاحة له في المستقبل من أجل جعل عرضه الحالي أو تهديده أكثر مصداقية. يمكن تحقيق ذلك أيضًا من خلال رفع تكلفة العمل المستقبلي بشكل طوعي ، حتى لو لم يتم استبعاد هذا الإجراء تمامًا. بشكل غير متوقع ، قد يعزز المفاوض موقفه التفاوضي من خلال الحد من حريته في الاختيار. في مثال كلاسيكي ، قد يحرق الجنرال الجسور خلف جيشه لمنع إمكانية التراجع ، وبالتالي زيادة مصداقية تهديده بالوقوف والقتال. في سياق آخر ، قد تعلن المفاوض علنًا "الخط الأساسي" لزيادة تكاليف السمعة على الطرف الاخر ودفعه لتقديم المزيد من التنازلات. من خلال تغيير هيكل الحوافز طواعية ، تعزز المفاوض مصداقية موقفها المتصلب. في سياق الحرب الباردة ، تضمن أنظمة الانتقام " القاتلة " مثل الرد السوفيتى التلقائي على هجوم مفاجئ ، بغض النظر عما إذا كان أي شخص قد ترك على قيد الحياة قادر لاتخاذ قرار أم لا.









استخدم شيلينغ مصطلحي "الالتزام الذاتي" و "الالتزام الذاتي" بدلًا من الالتزام المسبق. ناشد RH Strotz الالتزام المسبق في استكشافه للتناقض في سلوك المستهلك. قد يبتكر المستهلك خطة توزع استهلاكه على النحو الأمثل بمرور الوقت ، فقط لمراجعة تلك الخطة أو رفضها في وقت لاحق لصالح الاستهلاك الفوري الأعلى. كتب ستروتز أنه في مثل هذه الحالات ، "يجد المستهلك أنه في صراع زمني مع نفسه". وبالتالي ، قد ينخرط المستهلك العقلاني في التزام مسبق للحماية من الانحرافات المستقبلية عن خطته الاستهلاكية المثلى. يعد تعيين مدير مالي شخصي مثالًا على هذا النوع من الإستراتيجية. على عكس Schelling ، لم يكن Strotz مهتمًا باستخدامات الالتزام المسبق في مواقف المساومة. بدلًا من ذلك ، بالنسبة إلى Strotz ، كان الالتزام المسبق إستراتيجية قد يستخدمها الوكيل لفرض نواياه الحالية على الذات المستقبلية قصيرة النظر.









طور جون إلستر لأول مرة نظرية الالتزام المسبق ، والتي يسميها أيضًا الارتباط الذاتي ، في عمله عام 1979 بعنوان Ulysses and the Sirens. هنا ، ويقول بأن الالتزام المسبق هو أداة يستخدمها الفاعلون البشريون للتغلب على مشكلة العقلانية غير الكاملة. البشر عقلانيون بشكل غير كامل لأنهم قادرون على التخطيط العقلاني ولكنهم عرضة للانحراف عن هذه الخطط بسبب ضعف الإرادة. وإدراكًا لضعفهم أمام المشاعر الحتمية ، يلزم الفاعلون البشريون أنفسهم مسبقًا بـ "[تحقيق] العقلانية بوسائل غير مباشرة". بالتفصيل في إشارة Strotz إلى The Odyssey ، يأخذ Elster قصة Ulysses و Sirens على أنها حالة نموذجية للالتزام المسبق. في الواقع، يشير إلى الالتزام المسبق على أنه "مشكلة يوليسيس". بناءً على تحذير من عشيقته السابقة سيرس ، أوعز أوليسيس بحارته أن يربطوه بسارية سفينته وسد آذانهم قبل الإبحار عبر جزيرة سيرينز ، التي تجذب أغنيتها الساحرة البحارة إلى حطام السفينة. كما يأمر ، يجب أن تربطني بحبال ضيقة حتى لا أستطيع تحريك عضلة، مرتبطة بالموقع ، منتصبة في كتلة الصاري ، ومربوطة بالحبال إلى الصاري. وإذا توسلت ، فأمرتك بإطلاق سراحي ، ثم جلدي أسرع ، بحبل بالضغط.









وهكذا ، فإن أوليسيس ، متنبئًا بضعف إرادته ، يحرس من إغراء الحوريات. والمثال الأكثر دنيوية الذي تستخدمه إلستر هو المدخنة التي تخبر صديقاتها عن نيتها في الإقلاع عن التدخين من أجل زيادة تكلفة. بعد أن أذاعت عزمها على الإقلاع عن التدخين ، فإن العودة إلى السجائر ستضر الآن بسمعتها أو ، على الأقل ، تثير ملاحظات زائفة من أصدقائها.









في يوليسيس والسيرينز ،يطبق إلستر أيضًا نظريته عن الالتزام المسبق في مجال السياسة. يبدأ إلستر بالتأكيد على أن الديمقراطية المباشرة تميل إلى عكس قراراتها وإظهار تفضيلات غير متسقة مع مرور الوقت. على حد تعبيره ، فإن الديمقراطيات المباشرة "جامحة ومتذبذبة وغير فعالة". على هذا الأساس ، يستمر إلستر في القول بأن بعض المؤسسات في الديمقراطيات الحديثة يمكن اعتبارها أدوات مسبقة الالتزام. يجوز للناخبين الديمقراطيين أن يُلزموا أنفسهم كطريقة "لحماية أنفسهم من اندفاعهم".









ويعتقد بأن إنشاء البنوك المركزية يمكن أن يفسر على أنه فعل التزام مسبق من جانب جمهور الناخبين الذي يسعى إلى استباق الاندفاع للتدخل في أسعار الفائدة. يقول إلستر بأن الشعب قد يلزم نفسه بالمثل من خلال دستور يعهد بسلطات معينة إلى القضاء ويتطلب أغلبية عظمى لتغيير بنود معينة. من خلال القيام بذلك ، يحمي الشعب نفسه من اللاعقلانية في وقت لاحق. يقول إلستر إن هذه هي "استراتيجية أوليسيس" في مجال السياسة.









يشرح إلستر نظريته عن الالتزام المسبق في عمله عام 2000 بعنوان Ulysses Unbound. هنا ، يطور تصنيفًا لاستراتيجيات الالتزام المسبق الفردية ، بالاعتماد على أمثلة من الأدب الفرنسي ومن الدراسات المعاصرة للإدمان. في الجزء الثاني من هذا العمل ، رفض إلستر جزئيًا تطبيقه السابق للالتزام المسبق بمجال السياسة. يجادل هنا بأن الدساتير غالبًا ما توضع بهدف ربط الآخرين (مثل الأغلبيات المستقبلية) ، وليس صانعيها.