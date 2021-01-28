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رياضة

أحمد سامى "جواهرجى " سموحة.. يعد استنساخ تجربة "ماهر ومحسن" مع فتحى وعبدالقادر

الخميس 28/يناير/2021 - 02:25 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
لم يكن تألق مصطفى فتحي نجم فريق سموحة المعار من الزمالك محض صدفة بعد ساعات قليلة من انضمامه قادمًا من القلعة البيضاء. 

مصطفى فتحي سجل هدفين في أول لقائين خاضهما مع سموحة بعدما هز شباك بيراميدز بهدف رائع ثم قاد فريقه للفوزعلى المقاولون العرب بهدف مميز أعاد للأذهان ذكريات تألقه مع الزمالك.

ولم ينجح مصطفى فتحي في تسجيل أي هدف بالدوري الممتاز منذ يوليو 2017 بعدما لاحقت الإصابة النجم الموهوب وأبعدته عن الزمالك لموسم كامل بخلاف أنه لم يحصل على فرصة المشاركة بعد عودته للملاعب مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو وقبله الفرنسي باتريس كارتيرون. 

وسريعًا  انسجم مصطفى فتحي مع سموحة ومدربه أحمد سامي الذي نجح في إعادة البريق لنجم الزمالك بعد غياب طويل.

 وعقد أحمد سامي جلسات مكثفة مع مصطفى فتحي أكد خلاله أنه تمسك بانضمامه للفريق لإيمانه بقدراته وموهبته العالية ومهاراته الفردية التي ستساهم في تغيير شكل الفريق هجوميًا. 

ومنح مدرب سموحة الفرصة كاملة لمصطفى فتحي منذ البداية في لقائي بيراميدز والمقاولون رغم قوة المواجهتين ما يؤكد الثقة الكاملة في قدرات نجم الزمالك الذي عاد للتألق بعد غياب.

وتكرر  الأمر مع أحمد عبدالقادر صانع الألعاب القادم أيضا من الأهلى على سبيل الإعارة لمدة موسمين بعدما قررت ادارة الأهلى عدم الحاجة اليه، ولكن دائما أحمد سامى هو الذى يملك الحل السحرى لتوهج النجوم وبات "جواهرجى" الجديد للكرة المصرية فبعد أن كان سببا فى تألق الثلاثى ناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد فتوح فى الموسم الماضى وقدمهم على طبق من ذهب لأنديتهم ولمنتخب مصر، ها هو يعبد التجربة من جديد مع الثنائى فتحى وعبدالقادر اللذان أصبحا من نجوم الدورى فى الأسابيع الماضية.
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