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رياضة

بعد هجوم الأحمر.. أيمن أشرف يحذف صورته مع رمضان صبحي

الخميس 28/يناير/2021 - 02:42 م
أيمن أشرف رمضان صبحي
أيمن أشرف رمضان صبحي
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محمد السعيد
حذف أيمن أشرف لاعب فريق الأهلي، صورة له مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز، خلال مواجهة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت أول أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي.

ونشر أيمن أشرف صورة أثناء تدخله مع رمضان صبحي في مباراة الأهلي وبيرميدز، له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، وكتب :" صباح الخير".

واضطر أيمن أشرف لحذف صورته مع رمضان صبحي بعد فترة قصيرة من نشرها، بسبب هجوم جماهير الأهلي على رمضان صبحي.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الرابع بـ 14 نقطة".
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