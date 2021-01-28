ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لم يتحقق منذ 34 عاما.. إنجاز أسطوري ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام

الخميس 28/يناير/2021 - 05:18 م
محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
يسعى النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي  لتحقيق إنجاز تاريخي، عندما يحل فريقه ضيفا على توتنهام، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وفي حال سجل محمد صلاح هدفا في شباك توتنهام في مباراة اليوم، سيصبح خامس لاعب في تاريخ نادي ليفربول، يسجل 20 هدفا أو أكثر بقميص الريدز في 4 مواسم متتالية.

ونجح 4 لاعبين فقط حتى الآن في تسجيل 20 هدفا أو أكثر بقميص ليفربول، وهم جوردون هودسون بويلي ليدل وروجر هانت وإيان راش.

إيان راش هو آخر من حقق هذا الإنجاز، حيث سجل 20 هدفا أو أكثر في 6 مواسم متتالية في الفترة من عام 1981 حتى 1987.


وسجل محمد صلاح 19 هدفا مع ليفربول  في مختلف المسابقات هذا الموسم، منهم 13 في الدوري الإنجليزي يتربع بهم على صدارة ترتيب الهدافين.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على توتنهام في مباراة اليوم، بعد وداع كأس الاتحاد الانجليزي بالهزيمة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بالإضافة إلى النتائج الكارثية في مسابقة الدوري.

وفشل فريق ليفربول في تحقيق الفوز آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وتعادل مع مانشستر يونايتد بدون أهداف، وأخيرا خسر أمام بيرنلي بهدف دون رد

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام صاحب المركز السابع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رفاق محمد صلاح في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتصار ليفربول على توتنهام

صلاح يقود الهجوم.. موقع جول العالمي يعلن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

عصفورين بحجر| سون يدخل نادي المائة ويضيق الخناق على محمد صلاح

تحطيم رقم فاولر التاريخي.. إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح أمام ساوثهامبتون

قبل موقعة الليلة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ساويثهامبتون؟

قبل مواجهة بيرنلي.. تعرف على أطول فترة صيام تهديفي لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يتفق مع الشركة الإسبانية على مهلة 3 شهور لإصلاح مشاكل الـ VAR

وزن الرغيف وتذاكر الطيران.. 18 مشكلة أحرجت الحكومة أمام البرلمان

رسميا.. الأهلي يضم محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة

الحزب الجمهوري يوجه صدمة إلى ترامب بسبب انتخابات 2024

الأمم المتحدة توجه ضربة قوية لتركيا في ليبيا

"إيه ده أنا شوفتك قبل كده".. تعرف على أسباب ظاهرة "الديجافو" وعلاجها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع خطر الإصابة بفقر الدم.. فوائد صحية غير متوقعة لحمض الفوليك

لـ الرجال.. أهم الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض للتحرش

كيا توقف بيع كادينزا وكيه 900 KIA K موديلات 2021 في امريكا لهذا السبب.. صور