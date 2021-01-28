ختام أعمال ورشة الخرز والجلد بثقافة البحر الأحمر

اختتم قصر ثقافة الغردقة أعمال الورشة الفنية للحلي "الخرز والجلد" والتي تضمنت التدريب علي تصميم أعمال فنية بإستخدام الجلد والخرز لتصميم بعض التابلوهات الفنية والاكسسوات مثل "الخواتم، السلاسل، الحلقان والشنط المزودة بالخرز"، مع المدربة فاطمة منصور.





كما نظم بيت ثقافة القصير ورشة فنية لعمل مجسم لعروسة البحر الأحمر بمناسبة العيد القومى للمحافظة مع المدرب علاء رشاد الذي قام بإستخدام جبس، خيوط، خشب وألوان مياه لعمل العروسة التي تتكون من وجه إنسان وجسم سمكة، بجانب تنظيم أمسية شعرية لشعراء سفاجا، حيث قدم الشاعر أبو ضيف شلبى قصيدة بعنوان "فى قلبى سنة ألم".





وقدم الشاعر الحسين حامد قصيدة بعنوان "الدولار"، وقدم الشاعر محمد عبدالرازق قصيدة بعنوان "زوجونا أفادكم الله"، أعقب الأمسية عرض فيلم بالفيديو برجكتور بعنوان "كنت أعرفه" وهو فيلم يتحدث عن الشخصيات التاريخية التى لها أدوار بارزة فى تاريخ الأمم والشعوب العربية، كما يعكس الفيلم أحداث تجسد حضارات وتاريخ الأمم.





نظمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة فنون تشكيلية للطباعة بالإستنسل، نفذها إبراهيم علي الذي إستخدم ورق طباعة وألوان مياه و ورق كانسون لتنفيذ الورشة، وبث قصر ثقافة حلايب ورشة فنون تشكيلية أونلاين عن البحر قدمها عبيدالله محمد خليل، كما بث بيت ثقافة الحمراوين ورشة إكتشاف مواهب قام من خلالها الطالب عمر أيمن بتصميم مجسم لبرج إيفيل، كذلك بث قصر ثقافة أبو رماد محاضرة بعنوان "العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر" حاضرها عابدين سعيد.



