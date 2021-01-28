ختام أعمال ورشة الخرز والجلد بثقافة البحر الأحمر

اختتم قصر ثقافة الغردقة أعمال الورشة الفنية للحلي "الخرز والجلد" والتي تضمنت التدريب علي تصميم أعمال فنية بإستخدام الجلد والخرز لتصميم بعض التابلوهات الفنية والاكسسوات مثل "الخواتم، السلاسل، الحلقان والشنط المزودة بالخرز"، مع المدربة فاطمة منصور.
كما نظم بيت ثقافة القصير ورشة فنية لعمل مجسم لعروسة البحر الأحمر بمناسبة العيد القومى للمحافظة مع المدرب علاء رشاد الذي قام بإستخدام جبس، خيوط، خشب وألوان مياه لعمل العروسة التي تتكون من وجه إنسان وجسم سمكة، بجانب تنظيم أمسية شعرية لشعراء سفاجا، حيث قدم الشاعر أبو ضيف شلبى قصيدة بعنوان "فى قلبى سنة ألم".
وقدم الشاعر الحسين حامد قصيدة بعنوان "الدولار"، وقدم الشاعر محمد عبدالرازق قصيدة بعنوان "زوجونا أفادكم الله"، أعقب الأمسية عرض فيلم بالفيديو برجكتور بعنوان "كنت أعرفه" وهو فيلم يتحدث عن الشخصيات التاريخية التى لها أدوار بارزة فى تاريخ الأمم والشعوب العربية، كما يعكس الفيلم أحداث تجسد حضارات وتاريخ الأمم.
نظمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة فنون تشكيلية للطباعة بالإستنسل، نفذها إبراهيم علي الذي إستخدم ورق طباعة وألوان مياه و ورق كانسون لتنفيذ الورشة، وبث قصر ثقافة حلايب ورشة فنون تشكيلية أونلاين عن البحر قدمها عبيدالله محمد خليل، كما بث بيت ثقافة الحمراوين ورشة إكتشاف مواهب قام من خلالها الطالب عمر أيمن بتصميم مجسم لبرج إيفيل، كذلك بث قصر ثقافة أبو رماد محاضرة بعنوان "العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر" حاضرها عابدين سعيد.
وأوضح أن محافظة البحر الأحمر تحتفل يوم 22 يناير من كل عام بالعيد القومي وهو ذكري معركة جزيرة شدوان عام 1970م وانتصار القوات المسلحة المصرية المتواجدة علي الجزيرة بمساعدة الأهالي علي القوات الإسرائيلية التي هاجمتها، وجزيرة شدوان هي جزيرة صخرية بالبحر الاحمر بالقرب من خليج السويس ومساحتها حوالي 60 كم مربع وتبعد عن مدينة الغردقة ب35 كم.