لـ الرجال.. أهم الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض للتحرش

على الرغم من أن الرجال يرتكبون معظم حوادث التحرش والاعتداء الجنسي ضد النساء ، الذى يمكن أن يؤثر بالعنف على الجميع، والتعرض للعديد من المشاكل النفسية .





ويتعامل كل شخص مع صدمة التحرش الجنسي بشكل مختلف ، إذا كنت قد وقعت ضحية للتحرش الجنسي . ولكن ليس النساء فقط من يتعرضن للتحرش، فبعض الرجال يتعرضون للتحرش من قبل النساء،





حاول أن تتحكم في مشاعرك، وأظهر معرفتك بما حدث للمتحرش، واحرص على التحدث بشكل قوي لمواجهه للمتحرش، دون الشعور بالخوف او الغضب.





تجنب التواجد فس نفس المكان الذى يتواجد به المتحرش، وخاصة لو كان مكان العمل، احرص على الجلوس في مكان مناسب ومريح بالنسبة لك.



