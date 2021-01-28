لـ الرجال.. أهم الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض للتحرش

على الرغم من أن الرجال يرتكبون معظم حوادث التحرش والاعتداء الجنسي ضد النساء ، الذى يمكن أن يؤثر بالعنف على الجميع، والتعرض للعديد من المشاكل النفسية .
ولكن ليس النساء فقط من يتعرضن للتحرش، فبعض الرجال يتعرضون للتحرش من قبل النساء، ويتعامل كل شخص مع صدمة التحرش الجنسي بشكل مختلف ، إذا كنت قد وقعت ضحية للتحرش الجنسي .
حاول أن تتحكم في مشاعرك، وأظهر معرفتك بما حدث للمتحرش، واحرص على التحدث بشكل قوي لمواجهه للمتحرش، دون الشعور بالخوف او الغضب.
تجنب التواجد فس نفس المكان الذى يتواجد به المتحرش، وخاصة لو كان مكان العمل، احرص على الجلوس في مكان مناسب ومريح بالنسبة لك.
واحرص ايضًا على النظر إلى عين المتحرش ليتوقف عما يقوم به، ويمكنك أن تتظاهر أنك تعرف شخص أخر يقف بجوارك، فهذا قد ينجح في التخلص من الموقف سريعًا.
تذكر أن المتحرش يمكن ان يكون مريضا نفسيا، لذلك احرص على التعامل بشكل حذر معه، او اللجوء للأشخاص المحيطة بك، فيمكن ان يكون يعاني من الأكتئاب.
المصدر موقع workplacesrespond