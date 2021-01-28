تطوير 150 قرية بـ 7 مليارات جنيه.. أسيوط تجني ثمار "حياة كريمة"



وشدد على أن المراكز ستضم مجمعا للخدمات من أجل توفير الخدمات لهم، مشيرا إلى أن التطوير تلك المراكز سيشمل البنى التحتية للمحافظة.





تقدم عصام سعد، محافظ أسيوط، بالشكر إلى الرئيس السيسي نتيجة ما يقوم به من دعم كبير للقري عن طريق مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن أسيوط من أكثر المحافظات استفادة من مبادرة حياة كريمة.وقال "سعد" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن مبادرة حياة كريمة تمت على أكثر من مرحلة، حيث كانت المرحلة الأولى في عام 2020 والتي شملت تطوير 60 قرية بإجمالي مليار جنيه، والمرحلة الثانية تشمل 90 قرية بإجمالي 2.3 مليار جنيه.وأضاف، أن المرحلة الأولى والثانية تشملا تطوير القطاعات الخدمية من صرف صحس وتأهيل للمنازل وتطوير الطرق وغيرها من الأمور.وأردف: توجيهات الرئيس الأخيرة جاءت لتطوير 7 مراكز داخل المحافظة لتطويرهم من جميع الجوانب، مشيرا إلى أن إجمالي التكلفة ستتجاوز الـ 7 مليارات جنيه، في 7 مراكز تضم 149 قرية.