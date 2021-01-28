ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تطوير 150 قرية بـ 7 مليارات جنيه.. أسيوط تجني ثمار "حياة كريمة"

الخميس 28/يناير/2021 - 07:21 م
عصام سعد، محافظ أسيوط
عصام سعد، محافظ أسيوط
Advertisements
إسراء صبري
تقدم عصام سعد، محافظ أسيوط، بالشكر إلى الرئيس السيسي نتيجة ما يقوم به من دعم كبير للقري عن طريق مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن أسيوط من أكثر المحافظات استفادة من مبادرة حياة كريمة.

وقال "سعد" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن مبادرة حياة كريمة تمت على أكثر من مرحلة، حيث كانت المرحلة الأولى في عام 2020 والتي شملت تطوير 60 قرية بإجمالي مليار جنيه، والمرحلة الثانية تشمل 90 قرية بإجمالي 2.3 مليار جنيه.

وأضاف، أن المرحلة الأولى والثانية تشملا تطوير القطاعات الخدمية من صرف صحس وتأهيل للمنازل وتطوير الطرق وغيرها من الأمور.

وأردف: توجيهات الرئيس الأخيرة جاءت لتطوير 7 مراكز داخل المحافظة لتطويرهم من جميع الجوانب، مشيرا إلى أن إجمالي التكلفة ستتجاوز الـ 7 مليارات جنيه، في 7 مراكز تضم 149 قرية.

وشدد على أن المراكز ستضم مجمعا للخدمات من أجل توفير الخدمات لهم، مشيرا إلى أن التطوير تلك المراكز سيشمل البنى التحتية للمحافظة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لتحسين الخدمات.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير قرية نزة قرار منفلوط

برلماني: قرار الرئيس السيسي بتخصيص 500 مليار جنيه لتطوير 1500 قرية غير مسبوق

برلماني: حياة كريمة مشروع قومي.. والرئيس حريص على تحسين معيشة الأكثر احتياجا

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير قرى مبادرة حياة كريمة بمركز أبوتيج

البدء في تطوير 68 قرية و321 تجمعا ريفيا بـ إدفو وكوم أمبو

حياة كريمة.. تطوير 25 قرية بالفرافرة ضمن المرحلة الثانية بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

مفيش صفقات تبادلية.. فرج عامر يكذب رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك

اتحاد الكرة يتفق مع الشركة الإسبانية على مهلة 3 شهور لإصلاح مشاكل الـ VAR

تدهور صحة مديرة ديوان الرئاسة التونسية بعد فتح بريد مرسل لـ قيس سعيد

مقتل والي العراق في تنظيم داعش الإرهابي

اتهامات كاذبة.. مصادر أمنية: عنتيلة المحلة بريئة ولا فيديوهات جنسية لها

ولاية أمريكية جديدة تعلن عن ظهور سلالة كورونا المتحورة واصابتين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. إطلالات نرمين الفقي تكشف أنوثتها ورقتها

حبوا تصحوا .. جمال شعبان : الحب يحميك من 3 أمراض خطيرة

تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك