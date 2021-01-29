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محافظات

الصحة تطلق قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة إلى البحر الأحمر.. اليوم

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:02 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
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محمد غالي
تطلق وزارة الصحة اليوم الجمعة، قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة إلى البحر الاحمر.

وتستمر القافلة على مدار يومي ٢٩ و٣٠ يناير للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).

وكان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، برفقته الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، شهدا  بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بمستشفى حميات الغردقة مستشفى العزل بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر أن التعيم ياتي  فى إطار حرص الدولة على إدارة مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد19 والاهتمام بالأطقم الطبية لأنهم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء.
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