أهالي "أبو الأخضر" فى الدقهلية للمسئولين: أعمدة الإنارة متهالكة وتعرضنا للخطر

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية أبو الاخضر التابعة لمركز ومدينة المنزلة محافظة الدقهلية، بسبب تهالك أعمدة الإنارة، ووجود فواتح بها تهدد حياة المواطنين والأطفال بالصعق الكهربائي.





وقال الأهالى فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد": "نستغيث بالمسؤلين عن الكهرباء بمحافظة الدقهلية من وجود أعمدة كهرباء متهالكه ، كما نعانى من ضعف في الخدمات العامة، والمشكلة الأكبر، التي تسبب خوف وانزعاج العديد من الأهالي، ترك أعمدة الكهرباء بالقرية بدون صيانة حتى أصبحت متهالكة وبها فتحات تهديد حياة الأطفال، وخاصة في فترة سقوط الأمطار فنخشي على اولادنا من الصعق بالكهرباء وخصوصا ونحن الآن في فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الأعمدة، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمده وتحدث كارثة وتزهق الأرواح.. أغيثونا قبل أن تقع الفاجعة".





وأضاف أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين في شبكة الكهرباء والوحدة المحلية لصيانة الأعمدة، وخاصة أنها محاطة بمنازل الأهالي ومع سقوط الأمطار تتسبب في حدوث صعق كهربائي عند ملامستها، دون استجابة من أحد، مناشدًا المسؤولين في محافظة الشرقية والكهرباء بسرعة إحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة وحل هذه المشكلة للحفاظ على أرواح أبنائنا و أهالى المنطقة.





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