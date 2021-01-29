آداب عين شمس تكشف لـ صدى البلد خطة عمل الترم الثاني





قالت الدكتوره حنان كامل وكيل شئؤن كليه الاداب بجامعه عين شمس ،أن الكليه تستعد لبدء إختبارات نهايه الفصل الدراسي الأول عقب الانتهاء من أجازه منتصف العام وذلك وفقا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات .





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أوضحت وكيل شئؤن كليه الاداب بجامعه عين شمس في تصريحات خاصه لموقع صدي البلد أن الدراسه بالفصل الدراسي الثاني تعتمد علي التعليم الهجين والذي يشمل التعليم عبر الجامعات بنسبه يومين أو ثلاثه وباقي الأيام من خلال التعليم عبر الأنترنت والمنصات الألكترونيه وذلك وفقا للإجراءات الأحترازيه المعلنه من قبل منظمه الصحه العالميه حفاظا علي صحه الطلاب





وأشارت وكيل شئؤن الكليه الي أن الأنشطه الطلابيه تعمل عبر الإنترنت من خلال صفحات الرسميه للإتحاد عبر مواقع التواصل الإجتماعي





قالت الدكتورة حنان كامل، وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الآداب بجامعة عين شمس في تصريحات سابقه لها ، إن الجامعة طوّرت نظام الكتب الورقية بالكلية وحوّلتها إلى أسطوانات مدمجة يستلمها الطالب أثناء دفعة للمصروفات الدراسية في بداية العام الدراسي.









أوضحت "كامل" خلال تصريحاتها لموقع "صدى البلد"، أن تلك التجربة نجحت في حماية الطلاب من استغلال المكتبات الخارجية، كما أنها جعلت المادة متاحة في يد الطالب إلكترونيًا، مشيرةً إلى تخفيض سعر الأسطوانات للطلاب التي تعاني من المشاكل المادية عبر صندوق الدعم المادي الخاص بالكلية.





وأشارت وكيل شئون الكلية أنه بالإضافة إلى تلك الأسطوانات تم رفع المقررات الدراسية أيضًا عبر المنصات التعليمة منذ انتشار جائحة أزمة كورونا والاعتماد على التعليم الهجين والتعليم الأون لاين.





وأكدت علي تطبيق تلك النظم في الفصل الدراسي الثاني بعد أن لاقى قبولًا ونجاحًا من الطلاب.