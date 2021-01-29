رئيس قسم جراحة القلب بالقصر العيني: نسعى لتوفير غرفة عمليات "للجراحة الهجينة"

وأوضح "الشيحي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه خلال الفترة القادمة سيتم الاعتماد في معظم عمليات جراحة القلب المفتوح على هذه الطريقة ، بعد أن أثبتت فاعليتها ونجاحها .

وأضاف ، أن الهدف هو توفير هذه الغرف لتستفيد منها جميع الفئات العمرية ، وعلى الرغم من كثرة تكاليف إنشائها إلا أن المستشفى يسعى بكافة الطرق لتوفير هذه الغرف خلال هذا العام ، لأنها ستفيد المريض وكذلك ستوفر جهدا على الاطقم الطبية .

وأشار إلى أن مستشفى أبو الريش الجامعي تعد هي الأولى في مصر من حيث تطبيق هذه الطريقة في عمليات القلب المفتوح .