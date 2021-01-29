رئيس قسم جراحة القلب بالقصر العيني: نسعى لتوفير غرفة عمليات "للجراحة الهجينة"

قال الدكتور إيهاب الشيحي رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى القصر العيني بجامعة القاهرة ، أن المستشفى تسعى لتوفير غرفة عمليات مخصصة لإجراء جراحات القلب المفتوح بطريقة "الجراحة الهجينة" التي تجمع بين طريقتين في إجراء العمليات وهي الجمع بين القسطرة والجراحة ، وقد حققت نجاحًا كبيرًا وتعافي المريض بشكل أسرع .
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وأوضح "الشيحي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه خلال الفترة القادمة سيتم الاعتماد في معظم عمليات جراحة القلب المفتوح على هذه الطريقة ، بعد أن أثبتت فاعليتها ونجاحها .
وأضاف ، أن الهدف هو توفير هذه الغرف لتستفيد منها جميع الفئات العمرية ، وعلى الرغم من كثرة تكاليف إنشائها إلا أن المستشفى يسعى بكافة الطرق لتوفير هذه الغرف خلال هذا العام ، لأنها ستفيد المريض وكذلك ستوفر جهدا على الاطقم الطبية .
وأشار إلى أن مستشفى أبو الريش الجامعي تعد هي الأولى في مصر من حيث تطبيق هذه الطريقة في عمليات القلب المفتوح .
وكان رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالقصر العيني قد أوضح خلال تصريحات خاصة ، أنها سميت "بالجراحة الهجينة" لأنها تجمع بين طريقتين في إجراء العمليات وهي الجمع بين القسطرة والجراحة ، وقد حققت نجاحًا كبيرًا وتعافي المريض بشكل أسرع .