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رياضة

باتشيكو يشكر حكم مباراة المقاصة.. ويوجه رسالة لـ مصطفى محمد

الخميس 28/يناير/2021 - 10:22 م
مصطفي محمد وباتشيكو
مصطفي محمد وباتشيكو
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
وجه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، التحية لطاقم التحكيم الذي أدار مباراة الفريق أمام مصر المقاصة مساء اليوم بالدوري الممتاز، موضحا أنه لابد أن يحييهم.

وعن المباراة أكد باتشيكو أنها لم تكن سهلة ولكن الزمالك جعلها سهلة بأدائه الرائع مشيرا إلى أنه في كل مباراة حاليا يخلق اللاعبون فرصا كثيرة من الجمل التي يتدربون عليها ومن مباراة لأخرى الهجوم يزيد بإتقان.

وتمنى المدير الفني للزمالك التوفيق لمصطفى محمد مهاجم الفريق، بعد الموافقة على رحيله للاحتراف الأوروبي مشددا على أن الزمالك لا يقف على أحد والجميع رأى اليوم مهاجمي الفريق، ولعب يوسف أوباما مهاجما وأحرز هدفين، موضحا أنه يثق في جميع اللاعبين رغم أنه شخصيا سيفتقد مصطفى محمد بالفعل، ولكنه يتمنى له التوفيق كاشفا عن أن هناك تخطيطا للتعاقد مع لاعب جديد قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وتابع باتشيكو: "أثق في أسامة فيصل جدا لكن التدريبات التي خاضها ليست بالشكل الكافي من اجل المشاركة في المباريات لأنه لاعب مميز". 

واختتم باتشيكو تصريحاته، بأنه لا يريد التعاقد مع لاعبين بملايين ولا ينسجمون مشيرا إلى أنه لن يتحدث عن إمكانية التعاقد مع باسم مرسى لأنه ليس لاعبا في الفريق.

وفاز الزمالك على المقاصة بأربعة أهداف لهدف في الجولة العاشرة للدوري ووصل الفريق بهذا الفوز للنقطة 23 من 7 انتصارات وتعادلين ودون هزيمة.
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