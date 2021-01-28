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متحدث البترول: الرئيس السيسي يدعم الاكتشافات الجديدة وتنفيذ المشروعات

الخميس 28/يناير/2021 - 11:04 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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حمزة شعيب
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، في تعليقه على تصريح وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن مصر ستصبح ضمن أكبر 10 مصدرين للغاز الطبيعي، إننا لا نتحدث عن الإنجازات، ولكن هم يرون إنجازات مصر بشكل جيد. 

وأضاف حمدي عبدالعزيز خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المهندس طارق الملا وزير البترول وزملاءه يبذلون جهدا كبيرا من خلال استراتيجية موجودة ودعم مستمر من الرئيس السيسي لكل العاملين في قطاع البترول سواء في اكتشافات الجديدة أو تنفيذ المشروعات.

كانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قالت إن مصر ستصبح ضمن أكبر 10 مصدرين للغاز الطبيعي إذا وصلت إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة هذا العام، مضيفة أن البلاد تستعد لزيادة صادراتها من الغاز وأن تصبح موردًا رئيسيًا لقارة أوروبا، من خلال إعادة تشغيل مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال.
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