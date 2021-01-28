متحدث البترول: الرئيس السيسي يدعم الاكتشافات الجديدة وتنفيذ المشروعات

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، في تعليقه على تصريح وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن مصر ستصبح ضمن أكبر 10 مصدرين للغاز الطبيعي، إننا لا نتحدث عن الإنجازات، ولكن هم يرون إنجازات مصر بشكل جيد.





وأضاف حمدي عبدالعزيز خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المهندس طارق الملا وزير البترول وزملاءه يبذلون جهدا كبيرا من خلال استراتيجية موجودة ودعم مستمر من الرئيس السيسي لكل العاملين في قطاع البترول سواء في اكتشافات الجديدة أو تنفيذ المشروعات.



