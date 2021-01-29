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حوادث

ضبط 2 طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية بالغربية

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:01 ص
أعلاف حيوانية
أعلاف حيوانية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن "أعلاف حيوانية وإضافتها " غير صالحة للإستخدام الحيوانى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مدشة أعلاف حيوانية بمحافظة الغربية.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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