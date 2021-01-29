دنيا عبد العزيز: كنت أبكي كثيرا في لوكيشن تصوير البرنس لهذا السبب.. فيديو

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز، كواليس مشاركتها في مسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي.





وقالت دنيا عبد العزيز في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" كنت قلقانة من دوري في مسلسل البرنس ولكنني فرحت لما اتعرض ليا الدور وانا بحب اشتغل مع المخرج محمد سامي".





وأضافت :" العمل الدرامي مميز وكل ممثل حصل على حق ه في دوره، وشخصية شيماء وجعت قلبي جدا وكل مشاهدها بها بكاء وانفعالات كثيرة".





وتابعت دنيا عبد العزيز" كنت في حالة مزاجية غير جيدة أثناء تصوير مسلسل البرنس بسبب مرض والدتي رحمها الله وكنت أبكي في البروفة قبل التصوير ولم أبذل مجهود في البكاء في المسلسل".





واكملت دنيا عبد العزيز:" خرجت كل الانفعالات والمشاعر المتواجدة بداخلي في مشاهد البكاء في مسلسل البرنس".