هما دورين .. غادة إبراهيم تتحدث عن الإغراء فيما قدمته خلال أعمالها.. فيديو

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها لا تصمت على ضياع حقها أبدا، ولا تتنازل عن حقوقها، مؤكدة "مش بسيب حقي لآخر يوم في عمري، أنا برج العقرب ومبسكتش".





وأضافت غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أنها عنيدة ولا تنسى الإساءة"، موضحة "أنا إسكندرانية مغربية ومبسش حقي".





وعن أدوار الإغراء، قالت غادة إبراهيم إنها طوال مشوارها الفني خلال 20 عاما، لم تقدم سوى عملين يقال عنهم "إغراء" أحدهما فيلم الإمبراطورة مع نادية الجندي، والأخر هو طأطأ وريكا وكاظم بيه مع الراحلين نجاح الموجي وكمال الشناوي.



