بسبب انخفاض المبيعات.. هوندا تنوي طرح موديلات هجين في كوريا

كشفت شركة هوندا عملاق السيارات اليابانية عن اعتزامها التركيز الفترة القادمة على إنعاش مبيعاتها في كوريا الجنوبية من خلال طرح موديلات هجين تعمل بالبنزين ، والكهرباء في ظل استمرار فيروس كورونا .



وأكدت التقارير أن هوندا موتور أطلقت سياراتها الجديدة CR ، من فئة السيارات متعددة الاستخدامات ذات تجهيز رياضي ، وتعمل بنظام الدفع الرباعي .



وفي نفس السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة هوندا إن الشركة تستهدف بيع 3000 سيارة هجين هذا العام الحالي ، مع زيادة نسبة السيارات الهجين من إجمالي المبيعات في كوريا الجنوبية .



كما أوضح أن هوندا تستهدف زيادة هذه النسبة خلال العام الحالي إلى 65 % من إجمالي المبيعات في كوريا الجنوبية ،وتبيع هوندا الموديلات التالية بمحرك بنزين في كوريا، وهي هوندا أكورد بمحرك بنزين إلى جانب النسخة الهجين من هذا الطراز ، والسيارة موديل اوديس من فئة السيارات الفان والموديل الاشهر بيلوت ذات السبع مقاعد



وقد صرحت هوندا من قبل عن تراجع مبيعاتها في كوريا ، والسبب هو الاضطرابات السياسية بين سول ، وطوكيو ، وفي هذا الوقت لم تظهر أي تحسن في مبيعات هوندا بالإضافة إلى وجود فيروس كورونا العام الماضي .





