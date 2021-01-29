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سيارات

بسبب انخفاض المبيعات.. هوندا تنوي طرح موديلات هجين في كوريا

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:01 ص
هوندا
هوندا
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أماني نوار
كشفت شركة هوندا عملاق السيارات اليابانية عن اعتزامها التركيز الفترة القادمة على إنعاش مبيعاتها في كوريا الجنوبية من خلال طرح موديلات هجين تعمل بالبنزين ، والكهرباء في ظل استمرار فيروس كورونا .

وأكدت التقارير أن هوندا موتور أطلقت سياراتها الجديدة CR ، من فئة السيارات متعددة الاستخدامات ذات تجهيز رياضي ، وتعمل بنظام الدفع الرباعي .

وفي نفس السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة هوندا إن الشركة تستهدف بيع 3000 سيارة هجين هذا العام الحالي ، مع زيادة نسبة السيارات الهجين من إجمالي المبيعات في كوريا الجنوبية .

كما أوضح أن هوندا تستهدف زيادة هذه النسبة خلال العام الحالي إلى 65 % من إجمالي المبيعات في كوريا الجنوبية ،وتبيع هوندا الموديلات التالية بمحرك بنزين في كوريا، وهي هوندا أكورد بمحرك بنزين إلى جانب النسخة الهجين من هذا الطراز ، والسيارة موديل اوديس من فئة السيارات الفان والموديل الاشهر بيلوت ذات السبع مقاعد

وقد صرحت هوندا من قبل عن تراجع مبيعاتها في كوريا ،  والسبب هو الاضطرابات السياسية بين سول ، وطوكيو ، وفي هذا الوقت لم تظهر أي تحسن في مبيعات هوندا بالإضافة إلى وجود فيروس كورونا العام الماضي .


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