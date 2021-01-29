جماهير نادى الزمالك تطالب الإدارة بالتجديد لـ ساسى.. شاهد

طلب جمهور نادى الزماك من مجلس ادارة النادى بـ التجديد لـ التونسي فرجانى ساسي ودشن الجمهور هاشتاج " جددوا لساسي فورا " وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز الغريدات كالاتي :
#جددوا_لساسي_فورا— Yossef Mohamad 20 (@JoeyYossef) January 28, 2021
تجديد عقد ساسي اجباري مش اختياري pic.twitter.com/xMYvc3NgoX
كرة القدم صعبة ، لا يخدعكم. ساسي 💪❤️#جددوا_لساسي_فورا pic.twitter.com/XFBWhSrrQm— Martin (@Martin60544297) January 28, 2021
وهفضل اقول فرجاني ساسي ملوش بديل ❤️#جددوا_لساسي_فورا pic.twitter.com/U0QaCLazcx— Martin (@Martin60544297) January 28, 2021
التجديد لساسي والتعاقد مع مهاجم ده مش اختيار— SAD MAN (@sadlyman2021) January 28, 2021
انما دي حاجه لازم تحصل عشان المنافسه ان شاءالله علي افريقيا والدوري#جددوا_لساسي_فورا
بفلوس مصطفي جدد لساسي وهات مهاجم قوي #جددوا_لساسي_فورا— M7MD (@0m7mdi) January 28, 2021
#جددوا_لساسي_فورا— Gana Uwk (@GanaUwk) January 28, 2021
ده مش عايز نقااااش جدد ع طوول✋
و انتهت أحداث مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بفوز الأبيض برباعية مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.
اسهل حاجه عنده انه يلعب بقلبك وبالكره❤️🏹 #جددوا_لساسي_فورا pic.twitter.com/pPl0aaPq7B— omar (@omaruwk204) January 28, 2021
و رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو منح اللاعبين راحة غدا بعد الفوز على المقاصة برباعية مقابل هدف في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يؤدي اللاعبون الذين شاركوا في لقاء اليوم بصورة أساسية تدريبات استشفائية.
الفوز رفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة يحتل بها الصدارة، في حين يتوقف رصيد المقاصة عند 13 نقطة يحتل بهم المركز السابع.