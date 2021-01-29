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رياضة

جماهير نادى الزمالك تطالب الإدارة بالتجديد لـ ساسى.. شاهد

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:57 ص
صدى البلد
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سيد احمد
طلب جمهور نادى الزماك من مجلس ادارة النادى بـ التجديد لـ التونسي فرجانى ساسي ودشن الجمهور هاشتاج " جددوا لساسي فورا " وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز الغريدات كالاتي : 

و انتهت أحداث مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بفوز الأبيض برباعية مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز. 

و رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو منح اللاعبين راحة غدا بعد الفوز على المقاصة برباعية مقابل هدف في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يؤدي اللاعبون الذين شاركوا في لقاء اليوم بصورة أساسية تدريبات استشفائية.

الفوز رفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة يحتل بها الصدارة، في حين يتوقف رصيد المقاصة عند 13 نقطة يحتل بهم المركز السابع.
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