كل ما تريد معرفته عن زيت المحرك.. بداية من وظيفته إلى اكتشاف لزوجته

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أماني نوار



تعد الوظيفة الأساسية لزيت المحرك هي تزييت الأجزاء المتحركة ، وذلك ليمنع تآكله نتيجة الاحتكاك المستمر أثناء عمل السيارة ، ويساهم بشكل مباشر في تبريد المحرك.



كما تتم صناعة





وتأتي بعض الزيوت تحمل إضافات مقاومة للزوجة المفرطة، من أجل استمرار تدفق الزيت بطريقة صحيحة وفعالة إلى جميع أجزاء المحرك.





كما الكثير من قائدي السيارات لا يعرفون أن اللزوجة المفرطة تسبب صعوبة تشغيل محرك السيارة ،بالإضافة إلى أنه يرفع معدل استهلاك الوقود في السيارة ، والسبب هو حاجة المحرك لمزيد من الطاقة لتدوير العمود المرفقي .



أما في حالة اكتشاف تسرب زيت المحرك، الأمر في غاية السهولة ويحتاج فقط للمتابعة الدورية وبعض الخطوات التي لن تكلفك من وقتك سوى دقائق معدودة.

من المعروف أن زيت المحرك هو أهم المكونات الموجودة في السيارة، فإنه يساعد على تبريد المحرك وإطالة عمره ،وفي هذا التقرير نقدم كل ما تريد معرفته عن زيت المحرك تعد الوظيفة الأساسية لزيت المحرك هي تزييت الأجزاء المتحركة ، وذلك ليمنع تآكله نتيجة الاحتكاك المستمر أثناء عمل السيارة ، ويساهم بشكل مباشر في تبريد المحرك.كما تتم صناعة زيت المحرك من مشتقات البترول والمواد الكيمائية الغير بترولية ، وتأتي بعض الزيوت تحلم مجموعة إضافات مقاومة للزوجة المفرطة ، وذلك من أجل استمرار تدفق الزيت بطريقة صحيحة.وتأتي بعض الزيوت تحمل إضافات مقاومة للزوجة المفرطة، من أجل استمرار تدفق الزيت بطريقة صحيحة وفعالة إلى جميع أجزاء المحرك.كما الكثير من قائدي السيارات لا يعرفون أن اللزوجة المفرطة تسبب صعوبة تشغيل محرك السيارة ،بالإضافة إلى أنه يرفع معدل استهلاك الوقود في السيارة ، والسبب هو حاجة المحرك لمزيد من الطاقة لتدوير العمود المرفقي .أما في حالة اكتشاف تسرب زيت المحرك، الأمر في غاية السهولة ويحتاج فقط للمتابعة الدورية وبعض الخطوات التي لن تكلفك من وقتك سوى دقائق معدودة.