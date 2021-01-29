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رياضة

حكام مباريات اليوم الجمعة في الدوري الممتاز

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:14 ص
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
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يسرى غازى
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الأطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي: 

مباراة الإنتاج الحربي والمصري 
الدولى إبراهيم نورالدين حكما للساحة يعاونه ثنائي المساعدين أحمد عبدالغني وخالد رمضان وحكما رابعا علاء حافظ وحكما للفيديو محمد عباس قابيل ومساعده محمد يوسف

مباراة وادى دجلة وأسوان 
أحمد حمدى حكما للساحة ويساعده الثنائى محمد سعيد وكريم السعيد وحكما رابعا سيد فرج وحكما للفيديو محمود ناصف ومساعده أحمد فهيم

مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة 

محمود بسيوني حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين عادل ماهر وعمران فريج وحكما رابعا تامر جمعة وحكما للفيديو نادر قمر الدولة ومساعده محمد التابعي.
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