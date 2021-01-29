أدخنة ونيران.. التفاصيل الكاملة لحريق محطة مترو البحوث بالجيزة

شهدت الساعات الأخيرة من أمس الخميس اندلاع حريق داخل إحدى الغرف الرئيسية المتواجدة داخل محطة مترو البحوث، إحدى محطات الخط الثاني لمترو الأنفاق الجيزة - شبرا الخيمة.





بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إدارة محطة المترو أفاد بإندلاع النيران وتصاعد الأدخنة الكثيفة داخل محطة مترو البحوث.





وعلى الفور إنتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى موقع البلاغ وبرفقته 3 فرق إطفاء وإنقاذ بري.





ثم انتقل اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى موقع اندلاع النيران، لتفقد الأوضاع ومتابعة عمليات السيطرة على الحريق.





وتم إخلاء محطة المترو من الركاب، وتمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.





وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن حدوث ماس كهربائي في إحدى الغرف الرئيسية نتج عنها احتراق كابلات الكهرباء الرئيسية وتصاعد الأدخنة الكثيفة.





وعملت فرق الإطفاء على السيطرة على الحريق دون إحداث أي حالة ذعر أو وقوع إصابات في ظل تواجد سيارات الإسعاف بمحيط المحطة.