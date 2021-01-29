ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف.. صدمة تصيب أسرته.. مطربة لبنانية تعلن زواجها من شعبان عبد الرحيم

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:26 م
صدى البلد
Advertisements
ايمان عبداللطيف
قضية جديدة مثيرة للجدل فجرتها مطربة لبنانية تدعى منار حمزة بمطالبتها بحقها في ميراث الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم في فيلا تركها لها شعبان عبد الرحيم قبل وفاته.

وقالت  المطربة اللبنانية منار حمزة إنها كانت متواجدة بالولايات المتحدة طيلة الفترة الماضية لهذا السبب لم يستطع محامي المطرب الراحل الوصول إليها ليخبرها بحقها في الميراث.

شاهد أيضا:

ورفض نجل شعبان عبد الرحيم إعطاء منار حمزة حقها الذي تطالب به مستنكرًا هذا الطلب، ولمزيد من التفاصيل حول مطربة لبنانية تعلن زواجها من شعبان عبد الرحيم شاهد الفيديو جراف التالى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فيديو جراف| مشاهير فقدوا أزواجهم وذاقوا مرارة الفراق.. آخرهم ياسر فرج

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

نشرة الفن.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار.. ومطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

تعرضت للاغتصاب.. تعرف على منار حمزة مفجرة أزمة زواجها من شعبان عبد الرحيم

زواج أم صداقة.. القصة الكاملة لأزمة منار حمزة مع ورثة شعبان عبد الرحيم بعد إعلان حقها فى فيلا شعبولا

ترشيحاتنا

تيليجرام يبدأ الحرب على واتسآب.. تحديث جديد لمستخدميه يقدم ميزة خرافية

بعد بادجي.. أنقرة جوجو يعلن تعاقده مع جيرالدو

وفاة الفنان أشرف صالح

فى ذكرى ميلادها.. قصة إشهار دولت أبيض إسلامها

تخفيض المكافآت.. فيفا يخطر الأهلي بقيمة الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

قبل مونديال الأندية.. إصابة لاعبين في بايرن ميونخ بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها