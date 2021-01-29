فيديو جراف.. صدمة تصيب أسرته.. مطربة لبنانية تعلن زواجها من شعبان عبد الرحيم

قضية جديدة مثيرة للجدل فجرتها مطربة لبنانية تدعى منار حمزة بمطالبتها بحقها في ميراث الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم في فيلا تركها لها شعبان عبد الرحيم قبل وفاته.
وقالت المطربة اللبنانية منار حمزة إنها كانت متواجدة بالولايات المتحدة طيلة الفترة الماضية لهذا السبب لم يستطع محامي المطرب الراحل الوصول إليها ليخبرها بحقها في الميراث.
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ورفض نجل شعبان عبد الرحيم إعطاء منار حمزة حقها الذي تطالب به مستنكرًا هذا الطلب، ولمزيد من التفاصيل حول مطربة لبنانية تعلن زواجها من شعبان عبد الرحيم شاهد الفيديو جراف التالى.