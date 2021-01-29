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اقتصاد

البورصة الأردنية تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:30 م
بورصة عمان
بورصة عمان
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وكالات
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.59%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1718.0 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.9 ملايين دينار أردني مقارنة مع 18.3 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 67.9%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 29.4 مليون دينار أردني، مقارنة مع 91.7 مليون دينار للأسبوع السابق.

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 أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 30.8 مليون سهم، نفذت من خلال 15471 صفقة.

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