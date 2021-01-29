الهند تتعهد بالقبض على المتورطين في انفجار السفارة الإسرائيلية





تعهد وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار بالقبض على الجناة المتورطين في الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية بنيودلهي.









وقال وزير الخارجية الهندي في تغريدة بعد اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنزاي إن بلاده تأخذ الأمر على محمل الجد.









وأوضح شانكار أنه أكد لنظيره الإسرائيلي على توفير الحماية الكاملة للسفارة والدبلوماسيين الإسرائيليين.









وأضاف أن حادث التفجير قيد التحقيق وأن بلاده لن تدخر جهدا في القبض على الجناة.





كانت الخارجية الإسرائيلية أكدت عدم وقوع إصابات خلال الانفجار قرب سفارتها في العاصمة الهندية نيودلهي.



