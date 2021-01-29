الداخلية: ضبط مرتكب واقعة إضرام النار في عدد من المحال بالتوفيقية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مرتكب واقعة إضرام النار بعدد من المحال التجارية بمنطقة التوفيقية بالقاهرة.





وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بمنطقة شارع التوفيقية بدائرة قسم شرطة الأزبكية أسفر عن إحتراق (14) كشكا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة.. وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.





وأسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من خلال فحص المنطقة محل البلاغ عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراء ارتكاب الواقعة (بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة– له معلومات جنائية).









وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم، فقام بالتحصل على كمية من "البنزين" من صاحب مركبة "توك توك" عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته، وتوجه لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النار فى بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته الكائنة بمحل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.