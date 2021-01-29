إجراءات احترازية مشددة بامتحانات الفصل الدراسي الأول بحقوق عين شمس

أكد مصدر مسؤول بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم وضع جداول لجميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا، وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير على أن تجرى الامتحانات بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.
اقرأ أيضا :
وأضاف المصدر ، لـ"صدى البلد" أن الجامعات بدأت في وضع الجداول للأعلان عنها الأسبوع المقبل ، حيث تجرى الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة.
ومن جانبه قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إن الكلية ستعلن الجداول التفصيلية لجميع طلاب الكلية (الشعب الثلاثة والتعليم المفتوح) لامتحانات الفصل الدراسي الاول خلال الاسبوع المقبل منوها انه سوف يتم ايضا إعلان الجداول التفصيلية للامتحانات الشفوية دور أكتوبر 2020 لطلاب الدراسات العليا .
اقرأ أيضا :
وأضاف الدكتور ناجي ، إن الكلية سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا مع الالتزام التام بعملية التباعد الاجتماعي وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات الامتحانات .
وأشار عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لـ صدي البلد إلى أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات.
وأكد على ضرورة مناشدة الطلاب بارتداء الكمامة الواقية طول فترة التواجد بالكلية واللجنة، والحرص على عدم وجود تجمعات قبل أو بعد انتهاء فترة الامتحان، والتوجه إلى البوابة مباشرة بعد أداء الامتحان.
وفي سياق آخر استقبلت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفدا روسيا من جامعة نابيرجنى تشيلنى برئاسة رئيس الجامعة جالياكبيروفا ألفينور، بحضور الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة د.شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون والأكاديمي، بهدف بحث أفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وخلال كلمتها أشارت د. سلوى رشاد عميد الكلية، إلى أن جامعة عين شمس تشهد نقله نوعية من خلال تقديم الدعم الكامل لكافة كليات الجامعة لتطوير البنية التحتية واستحداث عدد كبير من البرامج التعليمية؛ بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية على مستوى مرحلتى الليسانس/الماجيستير والدراسات العليا، بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الجامعي.