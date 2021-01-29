إجراءات احترازية مشددة بامتحانات الفصل الدراسي الأول بحقوق عين شمس

ومن جانبه قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إن الكلية ستعلن الجداول التفصيلية لجميع طلاب الكلية (الشعب الثلاثة والتعليم المفتوح) لامتحانات الفصل الدراسي الاول خلال الاسبوع المقبل منوها انه سوف يتم ايضا إعلان الجداول التفصيلية للامتحانات الشفوية دور أكتوبر 2020 لطلاب الدراسات العليا .

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وأضاف الدكتور ناجي ، إن الكلية سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا مع الالتزام التام بعملية التباعد الاجتماعي وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات الامتحانات .

وأشار عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لـ صدي البلد إلى أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات.





وأكد على ضرورة مناشدة الطلاب بارتداء الكمامة الواقية طول فترة التواجد بالكلية واللجنة، والحرص على عدم وجود تجمعات قبل أو بعد انتهاء فترة الامتحان، والتوجه إلى البوابة مباشرة بعد أداء الامتحان.



