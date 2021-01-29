عميد ألسن عين شمس تستقبل وفدا روسيا لبحث آفاق التعاون المشترك

استقبلت الدكتوره سلوى رشاد عميد كلية الألسن ب جامعة عين شمس ، وفدا روسيا من جامعة نابيرجنى تشيلنى برئاسة رئيس الجامعة جالياكبيروفا ألفينور، بحضور الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، وبمشاركة د.شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون والأكاديمي، بهدف بحث أفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وخلال كلمتها أشارت د. سلوى رشاد عميد الكلية، إلى أن جامعة عين شمس تشهد نقله نوعية من خلال تقديم الدعم الكامل لكافة كليات الجامعة لتطوير البنية التحتية وإستحداث عدد كبير من البرامج التعليمية؛ بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية على مستوى مرحلتى الليسانس/الماجيستير والدراسات العليا، بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الجامعي.





استعرضت الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، الخطوات التى إتخذتها الكلية خلال فترة الموجة الأولى و الثانية لتداعيات فيروس كورونا المستجد covid19 تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة، وإشراف د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم تطوير القاعات الدراسية لطلاب الساعات المعتمدة وتجهيزها على أعلى مستوى، إلى جانب الإنتهاء من تدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة الإلكترونية، مما مهد الطريق خلال العام الدراسي الحالى لإستخدام آلية التعليم الهجين التى أقرها المجلس الأعلى للتعليم، حيث تم تدريب أعضاء هيئة التدريس على إنتاج مقررات إلكترونية ووضع بنوك للأسئلة؛ لتصل نسبة التعليم عن بعد ٥٠% ووجها لوجه ٥٠% خلال الفصل الدراسي الجاري، كذلك استطاعت الكلية أن تنتهى من إنشاء منصتها الإلكترونية و تضم قرابة ١٢ ألف طالب، و أوضحت أنه بالفعل تم تطوير البنية التحتية لمواكبة تطورات الوضع الراهن لمواجهة أخطار فيروس كورونا المستجد والعمل على تحويل المحنة إلى عوامل مساعدة لتطوير العملية التعليمية على مستوى الجامعات المصرية.





وأوضحت أن قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، يحظى بسمعة عالمية كبيرة، حيث أنه الأول من نوعة على مستوى الشرق الأوسط منذ قرابة الستين عامًا.





و أكدت الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، أهمية تعزيز آفاق التعاون مع الجانب الروسي، مشددة على ضرورة التوسع في عملية التبادل الطلابي والأساتذة لقسم اللغة الروسية، وطرحت فكرة انشاء برامج علمية مشتركة متخصصة في اعداد المترجمين المتخصصين في المجالات الاقتصادية والصناعية، وأشارت إلى أن جامعة عين شمس اتخذت خطوات واسعة للتحول إلى نظام الجامعات الذكية، حيث تعتمد الكليات على الإستفادة من الدراسات البينية و التداخل ببن العلوم المختلفة.





ونوهت إلى وجود برامج متخصصة في الترجمة على مستوى الليسانس بنظام الساعات المعتمدة وهي برامج الترجمة في اقسام اللغات الانجليزية والفرنسية والصينية والروسية، اضافة الى برنامج في الترجمة لغير الناطقين بالعربية داخل قسم اللغة العربية، واشارت إلى وجود برنامجين دوليين في الدراسات العليا بالشراكة مع جامعة لايبتسيج الألمانية وجامعة سلامنكا الإسبانية.





و من جانبها أشارت السيدة جالياكبيروفا ألفينور، رئيسة جامعة نابيرجنى تشيلنى، إلى أن جامعة نابيرجني تشيلني

الروسية تم انشائها منذ ٣٠ عام فقط، وهي جامعة شابة مقارنة بعمر كلية الألسن بجامعة عين شمس، وبالرغم من ذلك فإنها تعتبر في المنطقة الخضراء في تصنيفات الجامعات الروسية، و أشاد بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.









واضافت بأن جامعة نابيرجني تشيلني حريصة على فتح مجالات تعاون مع جامعة عين شمس خاصة في مجالات: تكنولوجيا التعليم واعداد الكوادر التربوية اضافة الى امكانية فتح برامج مشتركة في مجال دراسة اللغة الروسية على مستوى الماجستير ليحصل الطالب بعدها على شهادة مزدوجة، وأكدت على استعداد الجامعة للعمل مع ممثلي جامعة عين شمس في اعداد البرامج والخطط الدراسية المشتركة علاوة فتح الباب امام تبادل الطلاب والأساتذة.





وفي الختام قامت اادكتور سلوى رشاد عميد الكلية، يرافقها أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، باصطحاب السيدة جالياكبيروفا ألفينور، رئيسة جامعة نابيرجنى تشيلنى، و الوفد المىافق لسيادتها بجولة تفقدية بالكلية، أشادت خلالها الزائرة الروسية بمستوى قاعات الساعات المعتمدة بالكلية، كذلك معامل الترجمة و قاعات التدريس، و أكدت على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا مع جامعة عين شمس احدى أكبر الجامعات على مستوى الشرق الأوسط.