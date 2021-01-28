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تعليم

تقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات بتربية عين شمس

الخميس 28/يناير/2021 - 07:10 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أكد مصدر مسؤول بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي ، إنه سيتم وضع جداول لجميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير على أن تجرى الأمتحانات بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

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وأضاف المصدر ، لـ"صدى البلد" أن الجامعات بدأت في وضع الجداول للأعلان عنها الأسبوع المقبل ، حيث تجرى الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة.

ومن جانبه قال الدكتور قال الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، إن الكلية سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية  ضد انتشار فيروس كورونا مع الالتزام التام بعملية التباعد الاجتماعي وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات الامتحانات .

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وأشار الدكتور ماجد إلى خلال تصريحاته لـ صدي البلد  أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات.


وتابع عميد كلية تربية سيتم غلق بوابة الكلية قبل انعقاد اللجنة بنصف ساعة، مناشدة الطلاب بارتداء الكمامة الواقية طول فترة التواجد بالكلية واللجنة، والحرص على عدم وجود تجمعات قبل أو بعد انتهاء فترة الامتحان، والتوجه إلى البوابة مباشرة بعد أداء الامتحان، وتسليم ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة، وضرورة التأكد من وجود جميع أدواتك ( قلم رصاص، استيكة، مسطرة، قلم جاف، براية) مع وجود بديل معك لتلك الأدوات.

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