وسط إجراءات احترازية مشددة.. اختبارات الفصل الأول على 4 فترات بزراعة عين شمس

قال الدكتور " أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، أن الكلية انتهت من رفع كافة المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمة، حتي تستعد الطلاب لإختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.
وأشار عميد كلية الزراعة، الي أنه لم يتم إعلان جداول الإختبارات الى الآن ، لافتًا الى الإعتماد علي إختبارات البابل شيت تسهيلًا على الطلاب أداء الإختبارات، مشددا علي أهمية التعقيم المستمر لقاعات الإختبارات وغرف الكنترول حفاظًا علي الطلاب من إنتشار العدوى بينهم.
وأضح أن ذلك ياتي في إطار خطة الجامعة لمجابهة وباء COVID-19 العالمي، وحفاظًا على سلامة الأطقم الإدارية ومرتادي الكلية، موضحا أن الكلية انتهت من رفع جميع المحاضرات اونلاين وهذه فرصة عظيمة للطلاب لمراجعة المناهج مرة اخري .
وأشار الي ان
الكلية قامت بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول الي ما بعد إجازة منتصف العام
طبقا لتعليمات الجامعة بناء علي قرارات الحكومة المصرية ، وستقوم الكلية باعداد
الجداول الدراسية مرة اخرى .