ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وسط إجراءات احترازية مشددة.. اختبارات الفصل الأول على 4 فترات بزراعة عين شمس

السبت 23/يناير/2021 - 11:24 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
باسنتي ناجي

قال الدكتور " أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، أن الكلية انتهت من رفع كافة المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمة، حتي تستعد الطلاب لإختبارات  نهاية الفصل الدراسي الأول.

 أقرأ أيضًا: عميدة تمريض حلوان: فتح مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه

و أوضح " جلال " خلال تصريحاتة لـ موقع صدى البلد ، أن الكلية تستعد لبدء الإختبارات وسط إجراءات إحترازية مشددة كما جرى الحال في إختبارات الفرق النهاية بالعام الدراسي السابق ، لافتًا الى عقد الإختبارات علي 4 فترات متتالية للحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين الطلاب داخل قاعات الإختبارات

وأشار عميد كلية الزراعة، الي أنه لم يتم إعلان جداول الإختبارات الى الآن ، لافتًا الى الإعتماد علي إختبارات البابل شيت تسهيلًا على الطلاب أداء الإختبارات، مشددا علي أهمية التعقيم المستمر لقاعات الإختبارات وغرف الكنترول حفاظًا علي الطلاب من إنتشار العدوى بينهم.

  أقرأ أيضا:لمواجهة كورونا.. غلق 35 مركزا للدروس الخصوصية في شمال سيناء

يذكر أن الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، قال في تصريحات سابقة له إن الكلية تقوم  بحملة مكبرة لتطهير وتعقيم المباني والمدرجات والقاعات الدراسية والمكاتب الإدارية كما تم تعقيم جميع انحاء الكلية .

وأضح أن ذلك ياتي في إطار خطة الجامعة  لمجابهة وباء COVID-19  العالمي،  وحفاظًا على سلامة الأطقم الإدارية ومرتادي الكلية، موضحا أن الكلية انتهت من رفع جميع المحاضرات  اونلاين وهذه فرصة عظيمة  للطلاب لمراجعة المناهج مرة اخري .

وأشار الي ان الكلية قامت بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول الي ما بعد إجازة منتصف العام طبقا لتعليمات الجامعة بناء علي قرارات الحكومة المصرية ، وستقوم الكلية باعداد الجداول الدراسية مرة اخرى .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علوم عين شمس تعلن موعد الاختبارات العملية

تعقيم قاعات الاختبارات بعلوم عين شمس استعدادا لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.. فيديو وصور

علوم عين شمس: بدء استلام الاختبارات النهائية الأحد المقبل وانتهاء الدراسة 31 ديسمبر

2 يناير .. بداية اختبارات التخلفات بعلوم عين شمس

لمواجهة فيروس كورونا.. تعقيم وتطهير مباني زراعة عين شمس

نهاية فبراير بداية اختبارات الدراسات العليا بصيدلة عين شمس

ترشيحاتنا

مدافع الدحيل القطري: أنا زملكاوي.. وتمنيت عدم مواجهة الأهلي

ظروف غامضة.. وفاة عريس داخل الحمام قبل زفافه بلحظات | صور

العزاء أمام منزله.. تعرف على تفاصيل جنازة المنتج ميدو منيب

الاتحاد السعودي لكرة القدم ينقذ الهلال من كارثة آسيوية

بطريقة بشعة.. تحدٍ على «تيك توك» يقود طفلة إلى الموت

بعد محاولته إنقاذ والدته من النيران.. مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الثالث بالجيزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سعر فستانها الأحمر المثير للجدل.. تعرف على ماركات وتكلفة فساتين ياسمين صبري

تبدأ من 360 ألف جنيه.. مواصفات سكودا سكالا موديل 2021 | صور

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها