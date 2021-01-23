وسط إجراءات احترازية مشددة.. اختبارات الفصل الأول على 4 فترات بزراعة عين شمس

قال الدكتور " أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، أن الكلية انتهت من رفع كافة المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمة، حتي تستعد الطلاب لإختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

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و أوضح " جلال " خلال تصريحاتة لـ موقع صدى البلد ، أن الكلية تستعد لبدء الإختبارات وسط إجراءات إحترازية مشددة كما جرى الحال في إختبارات الفرق النهاية بالعام الدراسي السابق ، لافتًا الى عقد الإختبارات علي 4 فترات متتالية للحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين الطلاب داخل قاعات الإختبارات

وأشار عميد كلية الزراعة، الي أنه لم يتم إعلان جداول الإختبارات الى الآن ، لافتًا الى الإعتماد علي إختبارات البابل شيت تسهيلًا على الطلاب أداء الإختبارات، مشددا علي أهمية التعقيم المستمر لقاعات الإختبارات وغرف الكنترول حفاظًا علي الطلاب من إنتشار العدوى بينهم.

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يذكر أن الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، قال في تصريحات سابقة له إ ن الكلية تقوم بحملة مكبرة لتطهير وتعقيم المباني والمدرجات والقاعات الدراسية والمكاتب الإدارية كما تم تعقيم جميع انحاء الكلية .

وأضح أن ذلك ياتي في إطار خطة الجامعة لمجابهة وباء COVID-19 العالمي، وحفاظًا على سلامة الأطقم الإدارية ومرتادي الكلية، موضحا أن الكلية انتهت من رفع جميع المحاضرات اونلاين وهذه فرصة عظيمة للطلاب لمراجعة المناهج مرة اخري .

وأشار الي ان الكلية قامت بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول الي ما بعد إجازة منتصف العام طبقا لتعليمات الجامعة بناء علي قرارات الحكومة المصرية ، وستقوم الكلية باعداد الجداول الدراسية مرة اخرى .