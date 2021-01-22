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تعليم

عميدة تمريض حلوان: فتح مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:39 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
قالت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان، ان الكلية قد قررت إعادة فتح باب مناقشة الرسائل العلمية لطلاب الدارسات العليا الماجستير  والدكتوراه .

وذلك بعد أن كانت الكلية قد توقفت عن مناقشتها بعد قرارات رئاسة مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل الجامعات والمعاهد المصرية واستمراها بنظام التعليم عن بعد أونلاين وتأجيل جميع الامتحانات الى ما بعد إجازة منتصف العام والذى تنطلق من يوم السبت 16 يناير وتستمر حتى يوم 21 فبراير 

أوضحت الدكتورة صفاء فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان الكلية تناقش رسائل الماجستير والدكتورة تحت ضوابط تم تحديدها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة الجامعة حيث  يتم مناقشة الرسالة العلمية فى الكلية بحضور كل من الطالب و الدكتور المشرف الرئيسى على الرسالة ومن الممكن السماح للجنة الحكم والمناقشة الحضور فى الكلية أو من خلال الحضور اونلاين 

و يتم تسجيل الرسالة البحثية فى بث مباشر من خلال اى ابلكيشن سواء كان ميكروسوفت تيم أو من خلال زووم ويسمح لاعضاء هيئة التدريس أو أهل الطالب  حضور ومشاهدة الجلسة من خلال لينك البث المباشر لتسجيل الرسالة العلمية، ويتم اغلاق البث وخروج الطالبه من حجرة المناقشة ويتم غلق البث على الجميع بإستثناء لجنة الحكم والمناقشة المتواجدين أونلاين لحين الانتهاء من المداولة وإعلان النتيجة يعود البث مره اخره الاعلان عن النتيجة .

وأشارة عميدة كلية التمريض بحلوان، على انه يتواجد موظف من هيئة الدراسات العليا  لكتابة محضر المناقشة ويتم تسجيل فيه جميع ما جاء وحدث فى جلسة المناقشة وان الكلية أعادت فتح مناقشة الدراسات العليا من يوم السبت 16 يناير وان تم مناقشة رسالة علمية واحده فقط فى الكلية فى الوقت الحالي .

كما شددت الدكتورة صفاء على تطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية لجميع الحاضرين لمناقشة الرسالة العلمية من ارتداء الكمامة طول تواجده فى الكلية مع الحرص على تطبيق جميع قواعد التباعد الاجتماعى بين الحضور وذلك فى ضواء مجابهة جائحة تفشى فيروس كورونا والحرص على سلامة الجميع


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