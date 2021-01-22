لمواجهة كورونا.. غلق 35 مركزا للدروس الخصوصية في شمال سيناء

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة شمال سيناء ،حملاتها للتصدي لمافيا الدروس الخصوصية، بمختلف أنحاء المحافظة، من خلال الحملات المكثفة، التي يتم شنها بشكل شبه يومي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وقيادات المحافظة، لتوجيه ضربة موجعة لأصحاب مراكز الدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه بعد قرارات وزارة التربية والتعليم، بشأن تأجيل امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2020/2021م، ومحاولات مافيا الدروس الخصوصية والسناتر مواصلة أنشطتهم وتعريض حياة الطلاب للمخاطر، فقد صدر قرار المحافظ، بسرعة تشكيل لجان للمرور على مراكز الدروس الخصوصية وغلقها وعرض المخالفين على الجهات المعنية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وذلك تحت إشراف مديرية التربية والتعليم والأجهزة الأمنية.

وقامت الأجهزة التنفيذية في المحافظة، بالدفع بالجان لمتابعة ومراقبة المراكز الدروس الخصوصية، حيث أسفرت أعمال اللجان، عن غلق 35 مركزا للدروس الخصوصية، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وتم تحرير محاضر رسمية لأصحاب المراكز والسناتر، وتم التنبيه عليهم بعدم تجميع الطلاب، حفاظًا على سلامتهم، مشددًا على أن الحملات مستمرة على مستوى المحافظة، لغلق جميع مراكز الدروس.

وناشد اللواء شوشة، الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة ضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل الطلاب ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله .وغلقها فورا لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور..لافتا إلى أن مديرية التربية والتعليم أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.

وتقرر تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة، وتجهيزها تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.



وأكد اللواء المحافظ،على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المصالح الحكومية، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية للموظفين والمواطنين الذين تترددوا علي المصالح الحكومية الخدمية لإنهاء خدماتهم، مع أهمية التباعد الاجتماعى وغسل الأيدى باستمرار، إلى جانب تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمديريات الخدمية.

وأصدر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، تعليمانه لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين





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