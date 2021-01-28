ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة عين شمس تستضيف استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم للمكفوفين للمشاركة في بطولة إفريقيا

الخميس 28/يناير/2021 - 09:45 ص
كرة القدم للمكفوفين
كرة القدم للمكفوفين
Advertisements
باسنتي ناجي
حرصت جامعه عين شمس على دعم الرياضة المصرية وتقديم كل سبل الرعاية للشباب المصري عامة وذوى القدرات بصفة خاصة، تستضيف جامعة عين شمس تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم للمكفوفين (رجال - سيدات)، وذلك على أرض الصالة المغطاة بالجامعة لعقد تدريباتهم المكثفة استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا ٢٠٢١ والمؤهلة لكأس العالم لكرة القدم للمكفوفين.

يأتي تعاون جامعة عين شمس مع الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين تحت رعاية  د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ومن المقرر أن تعقد تدريبات المنتخب الوطني اعتبارًا من مطلع فبراير المقبل وحتى نهاية أبريل ٢٠٢١.

يذكر أن جامعة عين شمس استضافت بطولة كأس السوبر عام ٢٠١٦ ، فضلًا عن استضافة تدريبات منتخب مصر المشارك بكأس العالم بالسويد لعام ٢٠١٨.

ومن المقرر أن تعقد التدريبات مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية تحت إشراف أ.د. محمد أحمد عوين رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الملعب التونسي يستضيف تدريبات منتخب مصر للشباب.. صور

عصام عبد الفتاح من تونس : ننتظر نتيجة المسحة الثانية لبعثة منتخب الشباب مساء اليوم

الدلتا التكنولوجية : مراجعات وتدريبات على الامتحانات .. ونتواصل مع الطلاب أونلاين

بالتعاون مع جامعة طشقند بأوزبكستان.. كلية السياحة والفنادق حلوان تنظم محاضرات عن السياحة بمصر

ترشيحاتنا

العربية للتصنيع: سعر اقتصادي لسيارات الغاز الطبيعي.. فيديو

ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط اليوم 28/1/2021

أثناء فيديو رقص على تيك توك.. مقتل مراهقة في ظروف غامضة

بعد سقوط جرحى.. توقف الاشتباكات بين قوات السراج في العاصمة الليبية

مفاجأة على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

أخبار السوشيال ميديا.. بسمة وهبة تعلن إصابتها بشلل عضلي.. وائل جمعة يشيد بمنتخب مصر لكرة اليد.. سمية الخشاب تتحدث عن تجربتها في برنامج "انت مين"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص