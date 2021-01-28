جامعة عين شمس تستضيف استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم للمكفوفين للمشاركة في بطولة إفريقيا

حرصت جامعه عين شمس على دعم الرياضة المصرية وتقديم كل سبل الرعاية للشباب المصري عامة وذوى القدرات بصفة خاصة، تستضيف جامعة عين شمس تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم للمكفوفين (رجال - سيدات)، وذلك على أرض الصالة المغطاة بالجامعة لعقد تدريباتهم المكثفة استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا ٢٠٢١ والمؤهلة لكأس العالم لكرة القدم للمكفوفين.





يأتي تعاون جامعة عين شمس مع الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.







ومن المقرر أن تعقد تدريبات المنتخب الوطني اعتبارًا من مطلع فبراير المقبل وحتى نهاية أبريل ٢٠٢١.





يذكر أن جامعة عين شمس استضافت بطولة كأس السوبر عام ٢٠١٦ ، فضلًا عن استضافة تدريبات منتخب مصر المشارك بكأس العالم بالسويد لعام ٢٠١٨.





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ومن المقرر أن تعقد التدريبات مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية تحت إشراف أ.د. محمد أحمد عوين رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين.



