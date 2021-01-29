لجان البرلمان تناقش مقترحات النواب بعدد من الملفات الهامة

تعقد لجنة الشئون الافريقية، اجتماعا الأحد لمناقشة دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم العلاقات المصرية الإفريقية.





كما تعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماع مناقشة رؤى الأعضاء حول خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.





وتعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى اجتماع الاحد الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إصلاح مأخذ المياه الخاص بمحطة مياه قرية المطيعة التابعة لمركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن تحديد كردون القرى والمدن والمتخللات حتى يتسنى ضبط عملية البناء.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالمنعم إمام، بشأن رفع كفاءة محطة صرف صحى المشتل بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فتحي عبدالرحمن، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بقرية القاضي مشتهر مركز طوخ – محافظة القليوبية.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن الانتهاء من إنشاء محطات رفع الصرف الصحي بمركز العدوة – محافظة المنيا.





كما يناقش الاجتماع الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن صرف حافز المعلمين الخاص بمعلمي الصف الثالث الابتدائي وذلك طبقا لمنظومة التعليم الجديدة.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة أخميم محافظة سوهاج، وذلك بإزالة المباني القديمة المقامة المتهالكة بمساحة 437م، وإنشاء مبنى جديد.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن إنشاء مدارس عزبة الشمس، بنى شبل، تيمور، أم رماد الابتدائية والثانوية، والطينة الثانوية، وجناح بمدرسة بهنباي (ب) محافظة الشرقية.



