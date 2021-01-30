أول صور للسيارة فورد FORD F150 RAPTOR الجديدة 2021 قبل طرحها رسميا الأسبوع القادم

فورد ford f150 raptor موديل 2021 قبل طرحها رسميا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء القادم.

طرحت شركة فورد عملاق صناعة السيارات الأمريكية صورا تشويقية جديدة للسيارةقبل طرحها رسميا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء القادم.





ومن المتوقع أن تستمد فورد ford f150 raptor موديل 2021 قوتها من محرك V6 دبل تيربو سعة 3500 سي سي مع بعض التحديثات لتحسين الأداء، ولا توجد معلومات عن الأرقام حتى الآن، لكن هذا المحرك يولد حاليًا قوة 450 حصان و691 نيوتن.متر من عزم الدوران.







وتشير تقارير أخرى إلي احتمالية طرح فورد ford f150 raptor موديل 2021 بمحرك V8 سوبرتشارجد سعة 5200 سي سي المستخدم في فورد موستنج شيلبي جي تي 500، بقوة 710 حصان.





تأتي فورد ford f150 raptor موديل 2021 بنظام تعليق جديد بدون نوابض خلفية، لقيادة أكثر راحة، كما تم إعادة توجيه مسار العادم، لتحصل السيارة على نظام عادم أكثر استقامة مع نقاط تثبيت أعلى لتحسين الخلوص الأرضي لتتخطي كافة أنواع التضاريس.





فورد ford f150 raptor موديل 2021 معززة بشبك جديد مع حروف FORD بارزة , ومصابيح عريضة مثبتة على الشبك، ومن الصعب تحديد أي تفاصيل إضافية، لكن يوجد اكصدام أسود أنيق يجعلها أكثر جاذبية.







ستحصل مقصورة فورد ford f150 raptor موديل 2021 الداخليه على بعض ما حصلت عليه F-150 العادية، حيث ستحصل على أجهزة قياس رقمية قياس 12 انش ، ونظام ترفيهي SYNC 4 قياس 12 انش.



