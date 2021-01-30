ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أول صور للسيارة فورد FORD F150 RAPTOR الجديدة 2021 قبل طرحها رسميا الأسبوع القادم

السبت 30/يناير/2021 - 12:01 ص
فورد ford f150 raptor
فورد ford f150 raptor موديل 2021
Advertisements
اشرف عطية
طرحت شركة فورد عملاق صناعة السيارات الأمريكية صورا تشويقية جديدة للسيارة فورد ford f150 raptor موديل 2021 قبل طرحها رسميا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء القادم.

ومن المتوقع أن تستمد فورد ford f150 raptor موديل 2021 قوتها من محرك V6 دبل تيربو سعة 3500 سي سي مع بعض التحديثات لتحسين الأداء، ولا توجد معلومات عن الأرقام حتى الآن، لكن هذا المحرك يولد حاليًا قوة 450 حصان و691 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وتشير تقارير أخرى إلي احتمالية طرح  فورد ford f150 raptor موديل 2021 بمحرك V8 سوبرتشارجد سعة 5200 سي سي المستخدم في فورد موستنج شيلبي جي تي 500، بقوة 710 حصان.

تأتي فورد ford f150 raptor موديل 2021 بنظام تعليق جديد بدون نوابض خلفية، لقيادة أكثر راحة، كما تم إعادة توجيه مسار العادم، لتحصل السيارة على نظام عادم أكثر استقامة مع نقاط تثبيت أعلى لتحسين الخلوص الأرضي لتتخطي كافة أنواع التضاريس.

فورد ford f150 raptor موديل 2021 معززة بشبك جديد مع حروف FORD بارزة , ومصابيح عريضة مثبتة على الشبك، ومن الصعب تحديد أي تفاصيل إضافية، لكن يوجد اكصدام أسود أنيق يجعلها أكثر جاذبية.

ستحصل مقصورة فورد ford f150 raptor موديل 2021 الداخليه على بعض ما حصلت عليه F-150 العادية، حيث ستحصل على أجهزة قياس رقمية قياس 12 انش ، ونظام ترفيهي SYNC 4 قياس 12 انش.

حتى الآن لا تزال فورد تُخفي تفاصيل فورد ford f150 raptor موديل 2021 ، لكن اللقطات التجسسية السابقة أظهرت لوح حماية سفلية أمامية وخطافات، مع رفارف منتفخة، وإطارات BFGoodrich All-Terrain T / A.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فورد تطرح فئة جديدة من العملاق الكهربائي موستنج ماخ إي ford mustang mach e.. صور

فورد تطور محركا جديدا أقوى من جودزيلا ford godzilla engine

بسبب كورونا .. تأجيل تسليم سيارات فورد برونكو ford bronco

بعد طرح Mustang mach e.. فورد تعلن عن خطة جديدة لإطالة عمر موديلاتها

شاهد| صراع الوحوش .. فورد موستنج شيلبي GT500 في مواجهة بي إم دبليو M8 كوبيه كومبيتيشن

شيفروليه تسير على خطى فيراري.. وتخطط لطرح كمارو SUV .. صور

ترشيحاتنا

ألمانيا تمنع دخول القادمين من هذه الدول بسبب تفشي سلالات كورونا المتحورة

مصرية.. ننشر صورة البطاقة الشخصية للمهندسة ضحية نجل رجل أعمال بالغردقة

أزمة في الأهلي.. رامي ربيعة خارج حسابات موسيمانى بالموسم الجديد

استمر 3 ساعات بخسائر مليوني جنيه.. النيابة تعاين موقع حريق مصنع شبرا الخيمة

بيان عاجل من وزارة التربية الكويتية بشأن الفصل الدراسي الثاني

عاجل.. المحكمة الرياضية تعيد أحمد أحمد لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور للسيارة فورد FORD F150 RAPTOR الجديدة 2021 قبل طرحها رسميا الأسبوع القادم

طريقة عمل حلوى فرنسية.. خطوة بخطوة

هوت شورت.. نانسي عجرم تثير الجدل بأنوثتها بإطلالة جريئة