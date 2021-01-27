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سيارات

فورد فيوجن 2021 الجديدة بنسختيها تقترب من السوق المصرية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:18 م
فورد فيوجن ford
فورد فيوجن ford fusion 2021
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اشرف عطية
تقترب شركة فورد عملاق صناعة السيارات الامريكية من طرح السيارة فورد فيوجن ford fusion 2021 الجديدة كليا في مصر و ستأتي الي مصر بمحرك جديد هو محرك سعة 2000 سي سي يتوفر للسيارة لأول مرة فيها .

محرك السيارة فورد فيوجن ford fusion 2021 ينتج  قوة حصانية تصل إلى 245 حصان وعزم 129 نيوتن متر ,  و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك سداسي السرعات و تعمل بنظام الجر الامامي .

و من المتوقع ان تأتي السيارة فورد فيوجن ford fusion 2021 الي مصر بتقنية الهايبرد و التي تمزيج بين البنزين و الكهرباء , وذلك حسب النسخة العالمية من هذا الطراز فنسخة فيوجن 2000 سي سي متاحة هايبرد فقط .

فورد فيوجن هايبرد ford fusion 2021 hybrid تأتي بقاعدة عجلات بطول 2.850 مم وعجلات 17 بوصة أو 18 بوصة مع طول بواقع 4.871 مم وعرض 2.121 مم وارتفاع بواقع 1.478 مم مع خزان وقود سعة 53 لتر .

فورد فيوجن هايبرد ford fusion 2021 hybrid تتميز بأقل استهلاك للوقد خصوصا انها لا تعتمد علي البنزين فقط بل علي الكهربائ ايضا , تستهلك فورد فيوجن هايبرد ford fusion 2021 hybrid حوالي 5.6 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر تقطعهم السيارة بينما تستهلك نفس النسخة بنزين فقط حوالي 6 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر تقطعها .


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