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سيارات

فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 12:59 م
فورد تطرح موستنج
فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل
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اشرف عطية
يتجه العالم هذه الفترة لتصنيع سيارات لا تعمل بالوقود الاحفوري , خصوصا بعد ارتفاع سعره و الاضرار التي تلحق بالبيئة نتيجة لأحتراقه , لذلك تعمل شركات السيارات على التخلص من محركات الاحتراق الداخلي بنهاية العقد الجاري.

 السيارة فورد موستنج ford mustang كوبيه الكهربائية ستكون الجيل التالي، ما يعني أن طراز الجيل السادس S550 سيستمر لسبع سنوات قادمة بالرغم من إطلاقه أواخر 2013 . 

وتم نشر تقرير جديد من Autoline Daily أن السيارة فورد موستنج ford mustang كوبيه ستصبح سيارة كهربائية وستبدأ فورد إنتاجها مع محرك ايكوبوست أو 8 سلندر في ديسمبر 2028، وسيتم طرحها و بيعها في الأسواق كموديل 2029.

و سيتم اطلاق  طراز جيل جديد من السيارة فورد موستنج ford mustang كوبيه S650، بمحركات احتراق داخلي لا تختلف كثيرا عن الموديل الحالي كموديل 2022 أو 2023. 

وطرحت شركة فورد مؤخرا فئة جديدة أكثر قوة لموديل موستنج ماخ إي ford mustang mach e و اطلقت علي هذا الاصدار اسم gt performance بقوة 480 حصان وعزم دوران 860 نيوتن متر. 

فورد موستنج ماخ إي ford mustang mach e هي تحسن 21 حصان و30 نيوتن متر عن فئة ماخ إي GT الأقوى في المجال حاليًا وتتسارع GT بيرفورمانس الجديدة من الصفر إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.5 ثانية مع مدى كهربائي 378 كيلومترًا لكل شحنة.
فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو
فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو
فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو
فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو
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