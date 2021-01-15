فورد تختبر العملاق رابتر 2022 ford f150 raptor .. صور

لم تعلن شركة فورد رسميا المحرك الي سيأتي في فورد رابتر ford f150 raptor في حين تقدم فورد حاليًا رابتر بمحرك V6 دبل تيربو سعة 3500 سي سي بقوة 450 حصان وعزم 691 نيوتن متر .





التقط المصورون المتجسسون صور فورد رابتر ford f150 raptor خارج المصنع الذي طورت فيه فورد سيارتها جي تي 500 و هذا المصنع سينتج محركات بقوة تتراوح من 725-750 حصان مما يعني أنه تم فعليا تخصيصه للمحركات الجبارة.





فورد رابتر ford f150 raptor لديها منافس جديد وهي رام TRX بقوة 702 حصان، فنعتقد أن الجيل الجديد من رابتر سيحصل على محرك V8 قد يكون هو المستخدم في موستنج شيلبي جي تي 500 بقوة 760 حصان.





ستعلن شركة فورد عن طرح السيارة فورد رابتر 2022 ford f150 raptor في بث مباشر علي قناتها الرسمية علي موقع تبادل الفيديوهات يوتيوب you tube و ستطرح 3 فبراير القادم.



