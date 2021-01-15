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سيارات

فورد تختبر العملاق رابتر 2022 ford f150 raptor .. صور

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:59 م
فورد رابتر 2022 ford
فورد رابتر 2022 ford f150 raptor
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اشرف عطية
طرحت شركة "فورد" عملاق صناعة السيارات الأمريكية الجيل الثاني والجديد من فورد اف ford f150 2022، ولم تكشف وقتها عن ميعاد طرح النسخة الاشرس فورد رابتر ford f150 raptor

لم تعلن شركة فورد رسميا المحرك الي سيأتي في فورد رابتر ford f150 raptor في حين تقدم فورد حاليًا رابتر بمحرك V6 دبل تيربو سعة 3500 سي سي بقوة 450 حصان وعزم 691 نيوتن متر . 

التقط المصورون المتجسسون صور فورد رابتر ford f150 raptor خارج المصنع الذي طورت فيه فورد سيارتها جي تي 500 و هذا المصنع سينتج محركات بقوة تتراوح من 725-750 حصان مما يعني أنه تم فعليا تخصيصه للمحركات الجبارة.

فورد رابتر ford f150 raptor لديها منافس جديد وهي رام TRX بقوة 702 حصان، فنعتقد أن الجيل الجديد من رابتر سيحصل على محرك V8 قد يكون هو المستخدم في موستنج شيلبي جي تي 500 بقوة 760 حصان.

ستعلن شركة فورد عن طرح السيارة فورد رابتر 2022 ford f150 raptor في بث مباشر علي قناتها الرسمية علي موقع تبادل الفيديوهات يوتيوب you tube  و ستطرح 3 فبراير القادم. 

وقد التقطت العدسات التجسسية صور للسيارة فورد رابتر 2022 ford f150 raptor لها تُثبت أنها قيد التطوير،و قد لا تختلف كثيرًا عن فورد اف ford f150 2022 العادية من حيث التصميم.
فورد تختبر العملاق رابتر 2022 ford f150 raptor .. صور
فورد تختبر العملاق رابتر 2022 ford f150 raptor .. صور
فورد تختبر العملاق رابتر 2022 ford f150 raptor .. صور
فورد تختبر العملاق رابتر 2022 ford f150 raptor .. صور
فورد تختبر العملاق رابتر 2022 ford f150 raptor .. صور
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