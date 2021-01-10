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سيارات

5 آلاف جنيه للحجز.. فورد فوكس2021 تصل السوق المصرية قريبا

الأحد 10/يناير/2021 - 11:12 م
صدى البلد
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أماني نوار


كشفت وكيل فورد في مصر عن فتح باب الحجز لموديل فورد فوكاس ، والمتوفرة في مصر بمحرك 1500 سي سي ، 3 سلندر وقة 121 حصان ،وعزم دوران 153 نيوتن متر ، مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات ،مع جرأمامي ،ولكن تم الإعلان عن فتح باب الحجز على السيارة بمبلغ 5000 جنيه .

 

ومن المفترض ان تتوفر السيارة في السوق المصري بفئة واحدة هي الهاتشبك ، بشبكة أمامية مميزة يمكن غلق فتحاتها بشكل أوتوماتيك ، بالإضافة إلى وسائل الامان في السيارة ، والتي تشمل نظام التحكم الإلكتروني في ثباتها ، مع الإيرباج ، والتحكم في الجر مع نظام اوتوهولد وكشافات شبورة ، مع تحذير خروج من المسارة ، وتحذير التصادمات وحساسات الركن .

 

ومن أهم المزايا أيضا هي الشاشة الداخلية للسيارة بمقاس 8 بوصة ، مع تكييف أوتوماتيك من منطقتين ، مع عرض المعلومات على الزجاج الامامي مع 10 مكبرات صوت ، وعدادت 12.3 بوصة .

  الجدير بالذكر أن وكيل فورد في مصر،  كشف عن أسعار سيارات فورد ايكو سبورت موديل 2021، في السوق المصري، وينتمي هذا الطراز لفئة سيارات SUV.

 

والسيارة مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، وسعة السيارة 1000 سي سي، وينتج قوة 123 حصان، بالإضافة إلى عزم دوران 170 نيوتن، ومتصل بناقل حركة 6 سرعات.

 

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