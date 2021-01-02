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سيارات

لأول مرة.. ظهور فورد فيوجن أكتيف الكروس أوفر الجديدة

السبت 02/يناير/2021 - 05:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف
ظهرت مؤخرًا عدد من الصور التجسسية الأولى من نوعها للسيارة الجديد كليا فورد أكتيف من نوع الكروس أوفر .

وتعتبر هذه الصور التجسسية أول صور فعلية بعد أن صدرت للسيارة فيوجن صور كثيرة علي مدار الثلاث سنوات الأخيرة منذ ظهور تقارير في عام 2018 عن نسخة كروس أوفر من فيوجن يُزعم أنها ستحمل اسم فيوجن أكتيف.

وحاولت شركة فورد تمويه تصميمها للسيارة فيوجن شكل جيد، ولكن الصور التجسسية الجديدة اظهرت المصابيح الأمامية الضيقة، على الرغم من أن معظم التفاصيل الأخرى لا يُمكن تمييزها.

وأعلنت شركة فورد في وقت لاحق أنها  تخطط بالكشف عن هذه السيارة لمنافسة سوبارو اوتباك، والتي تُعد سيارة واجن مرفوعة قليلًا .

وتظهر الصور التجسسية المقصورة الداخلية للسيارة فيوجن أكتيف، والتي تضم شاشة أفقية ضخمة تمتد عبر الواجهة .

وعن محرك السيارة فيوجن أكتيف لا تزال المعلومات عنه نادرة في هذه المرحلة، لكننا نتوقع أن تحصل على محرك هجين، مع اسم مختلف في بعض الأسواق حول العالم.

يذكر أن شركة فورد أوقفت إنتاج سيارة فيوجن في الولايات المتحدة الصيف الماضي لصالح سيارات الـ SUV والكروس أوفر الأكثر شعبية لها.

لأول مرة.. ظهور فورد فيوجن أكتيف الكروس أوفر الجديدة
لأول مرة.. ظهور فورد فيوجن أكتيف الكروس أوفر الجديدة
لأول مرة.. ظهور فورد فيوجن أكتيف الكروس أوفر الجديدة
لأول مرة.. ظهور فورد فيوجن أكتيف الكروس أوفر الجديدة
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