فورد تستعد لطرح مافريك 2022 FORD MAVERICK ارخص سيارة بيك اب في فئتها

ولم تعلن فورد ford الكثير عن مافريك 2022 ford maverick لكن من المتوقع ان تأتي بمحرك ايكوبوست سعة 1500 سي سي بثلاثة أسطوانات يولد قوة 180 حصان و عزم دوران 240 نيوتن متر .







ستتوفر فورد مافريك 2022 ford maverick بمحرك اخر ايكوبوست بأربعة أسطوانات سعة 2000 سي سي يولد 250 حصان وعزم دوران 373 نيوتن متر والمحركين سيتصلوا بفتيس اوتوماتيك ثمان سرعات وستتاح بنظام الدفع الرباعي اختياريا .







يذكر أن فورد أكدت بالفعل أن برونكو ستحصل على قاعدة عجلات T6 المستخدمة في رينجر، ومن المقرر أن يتم تقديمها بمحركين مختلفين، وربما ناقل حركة يدوي بسبع سرعات، فتحت الغطاء، يمكن أن يكون هناك محرك إيكوبوست رباعي الاسطوانات سعة 2.3 لتر يولد 270 حصان وعزم دوران يبلغ 420 نيوتن متر.





وأثرت تداعيات كورونا علي وصول فورد برونكو ford bronco

ولا نعلم هل سيؤثر ايضا علي السيارة البيك اب فورد مافريك ام ستصل الي الاسواق في موعدها المحدد من قبل فورد .







- سعر فورد مافريك 2022 ford maverick

ومن المنتظر أن يبدأ سعر فورد مافريك 2022 ford maverick من 24,410 دولار اي حوالي 370.000 جنيه مصري

