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سيارات

فورد تسحب 3 ملايين سيارة بسبب عيوب الأمان

الخميس 21/يناير/2021 - 03:01 ص
فورد
فورد
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أماني نوار
طالبت هيئة سلامة النقل في الولايات المتحدة شركة فورد بسحب 3 مليون سيارة من الشوارع الامريكية، بعد ظهور عيب في الوسائد الهوائية المصنعة من شركة " تاكاتا " اليابانية الشهير .

ولم يتوقف الامر على شركة فورد ، بل طالبت الهيئة مازدا أيضا سحب 5800 سيارة لنفس الأسباب ، ومن المعروف أن الهيئة طالبت من قبل هذا الامر في عام  2017 ، عبد فحص دقيق للوسائد الهوائية المقامة في بعض الطرازات المصنوعة بين2005 ، 2012 .

ولكن مازاد وفورد تدقما بالتماسات ، وذلك بعدما اعتبرتا أن العيوب الموجودة لا تؤثر على سلامة السائقين ، ولكن أشارت هيئة سلامة النقل في الوايات المتحدة إلى أن اجهزة نفخ الوسائد المذكورة تظهر علامات تدهور ومخاطر عدة ، وأعطت الهيئة حاليا 30 يوم للإعلان عن الموعد الذي خلاله إبلاغ أصحاب المركبات المعنية بالوضع وتصليحها.

اما بالنسبة للطرازات التي سيتم سحبها ، هي راينجر 2007 إلى 2011 ، وفورد فيوجن 2006 إلى 2021 ، بالإضافة إلى لينكوين زيفير ، وبالنسبة لسيارات مازدا سيتم سحب "بي سيريز" صنع 2007 إلى 2009.

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