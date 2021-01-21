فورد تسحب 3 ملايين سيارة بسبب عيوب الأمان

طالبت هيئة سلامة النقل في الولايات المتحدة شركة فورد بسحب 3 مليون سيارة من الشوارع الامريكية، بعد ظهور عيب في الوسائد الهوائية المصنعة من شركة " تاكاتا " اليابانية الشهير .



ولم يتوقف الامر على شركة فورد ، بل طالبت الهيئة مازدا أيضا سحب 5800 سيارة لنفس الأسباب ، ومن المعروف أن الهيئة طالبت من قبل هذا الامر في عام 2017 ، عبد فحص دقيق للوسائد الهوائية المقامة في بعض الطرازات المصنوعة بين2005 ، 2012 .



ولكن مازاد وفورد تدقما بالتماسات ، وذلك بعدما اعتبرتا أن العيوب الموجودة لا تؤثر على سلامة السائقين ، ولكن أشارت هيئة سلامة النقل في الوايات المتحدة إلى أن اجهزة نفخ الوسائد المذكورة تظهر علامات تدهور ومخاطر عدة ، وأعطت الهيئة حاليا 30 يوم للإعلان عن الموعد الذي خلاله إبلاغ أصحاب المركبات المعنية بالوضع وتصليحها.



اما بالنسبة للطرازات التي سيتم سحبها ، هي راينجر 2007 إلى 2011 ، وفورد فيوجن 2006 إلى 2021 ، بالإضافة إلى لينكوين زيفير ، وبالنسبة لسيارات مازدا سيتم سحب "بي سيريز" صنع 2007 إلى 2009.



