فورد تكشف عن شاحنة رينجر RT-MS Ranger الجديدة .. صور

اعلنت شركة فورد الامريكية لصناعة السيارات كشفها الجديد لشاحنة رينجر أم أس أر تي RT-MS Ranger الجديدة ، وهي نسخة مستوحاة من السيارات الر ياضية من الشاحنة الصغيرة التي تم تطويرها بالتعاون مع متخصصي التصميم RT-MS.





وتستمد الشاحنة رينجر أم أس أر تي RT-MS Ranger الجديدة ، قوتها من محرك الديزل ثنائي التوربو بسعة 0.2 لتر بقوة 213 حصان وهو نفس المحرك الموجود في Raptor Ranger ، ويتميز بمعدات ومكونات عديدة جدا ، مع شبكة من ألياف الكربون .





واوضحت فورد ان شاحنة رينجر أم أس أر تي RT-MS Ranger الجديدة هى البديل المستوحى من سباقات الباها لشاحنة رينجر رابتور، وتاتى بمظهر خارجي فريد من نوعه .





ويحتوى المظهر الخارجي لشاحنة رينجر RT-MS الجديدة على واجهة أمامية مصنوعة يدويً على شكل خلية نحل ومصابيح ضباب مدمجة وأقواس عجلات ممتدة وتنانير جانبية ومجموعة من عجلات Racing OZ المصنوعة من السبائك المعدنية مقاس 20 بوصة وأغطية مرايا من ألياف الكربون.





اما المقصورة الداخلية للشاحنة رينجر أم أس أر تي RT-MS Ranger الجديدة تاتى بجلد فاخر مع درزات برتقالية متباينة ، وتتميز بإضاءة محيطة ، ومقاعد أمامية مدفأة ، ونظام المعلومات والترفيه SYNC3 من فورد مع شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات ، ونقشات RT-MS على الحصائر الأرضية وألواح الحماية.