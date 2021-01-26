فورد تختبر اكسبديشن 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية .. صور



تختبر شركة فورد ford عملاق صناعة السيارات الامريكية , لطرح الجيل الجديد و الاحدث من سيارتها فورد اكسبديشن 2022 ford expedition بتحديثات منتصف العمر و ظهرت في لقطات تجسيية اثناء اختبارها.





يعتمد الجيل الرابع من فورد اكسبديشن 2022 ford expedition علي محرك ايكوبوست V6 سعة 3500 سي سي تيربو، ويولد المحرك قوة 375 حصان و637 نيوتن.متر، أو 400 حصان و650 نيوتن.متر في الفئات الأعلى، كما يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات و من المتوقع ان تأتي السيارة بمحرك هايبرد مثل محرك فورد ford f-150.







تظهر السيارة فورد اكسبديشن 2022 ford expedition في الصور بتمويهات كثيفة تغطيها من الامام و الخلف و خيت الرفارف و هو ما يعرف بالتموية الصارم , و من المتوقع أن تحصل المصابيح الأمامية والخلفية على تصميم جديد.







التقطت العدسات التجسسية صور للسيارة فورد اكسبديشن 2022 ford expedition فيس ليفت أثناء اختبارها على الطرق العامة في الولايات المتحدة الأمريكية , وظهرت بتغييرات طفيفة في الاكصدامات الامامية و الخلفية و بشكل شكمان غريب بعض الشئ .







حصلت السيارة فورد اكسبديشن 2022 ford expedition من الداخل على نظام ترفيهي مطور، مع شاشة داخل لوحة القيادة تُشبه المستخدمة في في مستنج ماخ E الكهربائية بالكامل و سيتم طرحها هذا العام و ستباع كموديلات 2022.