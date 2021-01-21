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سيارات

فورد تنوي إطلاق موستنج الكهربائية في 2028

الخميس 21/يناير/2021 - 09:13 م
فورد
فورد
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أماني نوار
كشفت بعض التقارير أن سيارة موستنج من فورد ستصبح سيارة كهربائية، وستبدأ فورد في إنتاجها بمحرك، ايكوبوست أو 8 سلندر في ديسمبر 2028، على أن تطرح بالأسواق كموديل 2029.

وزعم التقرير أن موستنج من فورد ستكون من الجيل الحالي، وهذا يعني أن طراز هذا الجيل سيستمر لسبع سنوات قادمة على الرغم من إطلاقها في أواخر 2013 .


ولكن من المحتمل هو إطلاق طراز جيل جديد من فورد موستنج بمحركات احتراق داخلي ، ولاتختلف كثيرا عن الموديل الحالي كموديل 2022 أو 2023 ، ويتماشي هذا مع تقارير سابقة ، وأشارت إلى دخولها في مرحلة الإنتاج خلال الرابع من 2022 وأن يحظى بدورة حياة 8 سنوات. وأفادت شائعات حصول الطراز على نظام دفع رباعي.

ومن المعروف أن فورد طرحت موديل موستنج  2021 ، ولكن محدودة في المزايا والخيارات،  ولكن من اهم تلك المزايا إضافة انظمة سلامة

قياسية جديدة، وتشمل أيضا المزايا  أشعة اوتوماتيكية عالية، ورصد النقطة العمياء والبقاء في حارة الطريق ، وفرامل الطوارئ الأوتوماتيكي خاصية التعرف على المشاة، بالإضافة مساحات حساسة للامطار للزجاج الامامي والتحذير المبكر من الاصطدام والكروز كونترول المتكيف.
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